Покровительство властей ЯНАО помогло Новому Уренгою присоединить территории Пуровского района

Власти задумывали передел земли еще при правлении губернатора Юрия Неелова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов присоединил территории Пуровского района, потому что власти ЯНАО покровительствуют городу. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, эта история имеет политическую выгоду, а борьба за территории Пуровского района идет несколько лет.

«Борьба за территории Пуровского района идет давно. Еще бывший глава Нового Уренгоя Виктор Казарин задумывался Коротчаево и Лимбяяху присоединить к городу. Тогда Юрий Неелов (экс-губернатор ЯНАО — прим.ред.) эту идею поддержал, но глава Пуровского района, Анатолий Острягин (с 2001 по 2005 год руководил районом — прим.ред.), смог эти земли отстоять, так как имел большую поддержку. Само присоединение территорий выгодно только в политическом плане. Мэр Воронов „отвоевал“ эти земли, потому что правительство благоволит Новому Уренгою», — сообщил агентству инсайдер.

По словам инсайдера, в финансовом плане оба муниципалитета с этой сделки ничего не потеряют. «В бюджет Нового Уренгоя с „дележки“ земель пойдут небольшие деньги. Вероятно, те средства будут потрачены на уборку и содержание этих самых территорий. В Пуровский район основные доходы приносит „Новатэк“», — добавил собеседник.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Новому Уренгою отойдут проблемные земли Пуровского района. Мэрия города обещала навести там порядок и развить придорожный сервис.