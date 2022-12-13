Общественники раскрыли, кто из звезд поздравит юных свердловчан под Новый год

Летчик Дамир Юсупов и хоккеист Павел Дацюк станут Дедами Морозами для юных свердловчан

14 декабря 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Автор «Елки желаний» Басай считает, что пора привлекать в регион в качестве Дедов Морозов звезд из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вручать подарки юным свердловчанам в роли Дедов Морозов будут летчик-герой Дамир Юсупов и главы районов Екатеринбурга. Также решается вопрос о том, чтобы привлечь к поздравлениям чемпиона мира по хоккею Павла Дацюка. О составе звездной делегации рассказал автор благотворительной акции «Елка желаний» Валерий Басай. «Будут главы районов [Екатеринбурга], но также уже заявился [летчик-герой] Дамир Юсупов и сейчас [с хоккеистом] Павлом Дацюком ведем переговоры. Посмотрим, кто еще откликнется. У нас не такой большой выбор, как в Москве», — рассказал Басай. К списку звездных волшебников в 2022 году присоединится председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. Также общественник поразмышлял, что было бы неплохо привлечь в качестве Дедов Морозов знаменитостей из Москвы. «Интересная идея. Что они там в Москве сидят и занимаются какими-то простыми вещами? Могли бы и к нам на елочку прилететь. Но мы еще подумаем, каких звезд мы сможем пригласить», — сообщил автор «Елки желаний». В декабре 2022 года Дамир Юсупов исполнил желание 13-летнего мальчика, который написал в письме Деду Морозу, что хотел бы встретиться с легендарным летчиком «Уральских авиалиний», который совершил посадку в кукурузном поле Подмосковья летом 2019 года. Прошлой зимой Юсупов не только встретился со школьником, но и подарил ему мешок подарков и сладостей. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Также Дедом Морозом успел побывать и замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вручать подарки юным свердловчанам в роли Дедов Морозов будут летчик-герой Дамир Юсупов и главы районов Екатеринбурга. Также решается вопрос о том, чтобы привлечь к поздравлениям чемпиона мира по хоккею Павла Дацюка. О составе звездной делегации рассказал автор благотворительной акции «Елка желаний» Валерий Басай. «Будут главы районов [Екатеринбурга], но также уже заявился [летчик-герой] Дамир Юсупов и сейчас [с хоккеистом] Павлом Дацюком ведем переговоры. Посмотрим, кто еще откликнется. У нас не такой большой выбор, как в Москве», — рассказал Басай. К списку звездных волшебников в 2022 году присоединится председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. Также общественник поразмышлял, что было бы неплохо привлечь в качестве Дедов Морозов знаменитостей из Москвы. «Интересная идея. Что они там в Москве сидят и занимаются какими-то простыми вещами? Могли бы и к нам на елочку прилететь. Но мы еще подумаем, каких звезд мы сможем пригласить», — сообщил автор «Елки желаний». В декабре 2022 года Дамир Юсупов исполнил желание 13-летнего мальчика, который написал в письме Деду Морозу, что хотел бы встретиться с легендарным летчиком «Уральских авиалиний», который совершил посадку в кукурузном поле Подмосковья летом 2019 года. Прошлой зимой Юсупов не только встретился со школьником, но и подарил ему мешок подарков и сладостей. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Также Дедом Морозом успел побывать и замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.