Дамир Юсупов после жесткой посадки прославился на весь мир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Летчик-герой Дамир Юсупов призвал свердловских школьников хорошо учиться, тепло одеваться и заниматься физкультурой, чтобы стать летчиками. С таким напутствием знаменитый пилот обратился к ребятам в городе Арамили, куда специально приехал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего школьника.

«Чтобы летать, нужно большое желание, нужна мечта. Надо тепло одеваться, делать зарядку, заниматься физкультурой, пить витамины. А еще надо хорошо учиться в школе, чтобы поступить в летное училище. Вот тогда вы станете летчиками, сможете летать на самолетах, вертолетах, а кто-то, может быть, даже станет космонавтом», — ответил Дамир Юсупов на вопросы ребят.

Встреча с юными свердловчанами произошла во дворе дома №7 на улице Космонавтов, куда летчик-герой приехал исполнить новогоднее желание 13-летнего мальчика из приемной семьи. В своем письме Деду Морозу школьник написал, что мечтает познакомиться с Дамиром Юсуповым. Организаторы акции «Елка желаний» и активисты движения «Дорогами добра» помогли юному арамильцу встретиться с кумиром. Он принес мальчишке мешок подарков и сладостей.

Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил посадку в кукурузном поле Подмосковья летом 2019 года. Причиной аварийной посадки стало попадание птицы в двигатель. Все 226 пассажиров остались живы. Двое пилотов — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — за удачную посадку и спасение человеческих жизней получили звезды Героев России в Кремле.