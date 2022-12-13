Свердловчанина, который сжег женщину с детьми, потребовали отправить в колонию на всю жизнь

Свердловчанин изнасиловал подругу и убил ее детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура попросила суд пожизненно лишить свободы жителя Кировграда (Свердловская область), который зарезал знакомую и двоих ее четырехлетних сыновей-близнецов, а затем ограбил и поджег квартиру с трупами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Суд взвесит все представленные доказательства, и примет решение.

Свердловчанин предстал перед судом в конце лета. По версии следствия, он поссорился со своей подругой в Кировграде, изнасиловал ее, а потом избивал, пока та не умерла. Затем он жестоко убил двух ее сыновей-близнецов. Чтобы остаться безнаказанным, он сложил тела на пол и поджег квартиру. Однако следователи выяснили личности погибших и нашли свердловчанина, сообщали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что мужчину раньше судили за грабеж, угон, вымогательство и убийство. Мужчину поймали на автомойке — на месте, где он был устроен и работал, не скрывшись до приезда силовиков.