Челябинцев возмутил телерепортаж, где их детей выставили сиротами

14 декабря 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

В репортаже детей выставили сиротами, которые проводили отдых за счет мэрии Фото: Сергей Венявский © URA.RU Родителей из Челябинска возмутил репортаж телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск», в котором их детей представили сиротами, отправленными на бесплатный отдых в лагерь за счет мэрии Магнитогорска. Текст обращения родителей опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Наших детей показывают на весь город, гордо сообщая, что для детей-сирот был организован благотворительный отдых в Абзаково и поход к Деду Морозу!», — говорится в заявлении . Там добавили, что за недельный отдых детей в лагере родители заплатили 3 тысячи рублей, а также 600 рублей за визит к Деду Морозу. Ранее шеф-редактор телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск» Александр Бондаренко заявил, что на некоторых кадрах попали, как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители. Руководство телеканала не увидело в этом проблемы, пишет « Газета.Ru ».

Родителей из Челябинска возмутил репортаж телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск», в котором их детей представили сиротами, отправленными на бесплатный отдых в лагерь за счет мэрии Магнитогорска. Текст обращения родителей опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Наших детей показывают на весь город, гордо сообщая, что для детей-сирот был организован благотворительный отдых в Абзаково и поход к Деду Морозу!», — говорится в заявлении. Там добавили, что за недельный отдых детей в лагере родители заплатили 3 тысячи рублей, а также 600 рублей за визит к Деду Морозу. Ранее шеф-редактор телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск» Александр Бондаренко заявил, что на некоторых кадрах попали, как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители. Руководство телеканала не увидело в этом проблемы, пишет «Газета.Ru».