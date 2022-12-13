13 декабря 2022

Челябинцев возмутил телерепортаж, где их детей выставили сиротами

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Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Южном военном округе. Ростов , материнство, мать и дочь, любовь к детям
В репортаже детей выставили сиротами, которые проводили отдых за счет мэрии Фото:

Родителей из Челябинска возмутил репортаж телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск», в котором их детей представили сиротами, отправленными на бесплатный отдых в лагерь за счет мэрии Магнитогорска. Текст обращения родителей опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Наших детей показывают на весь город, гордо сообщая, что для детей-сирот был организован благотворительный отдых в Абзаково и поход к Деду Морозу!», — говорится в заявлении. Там добавили, что за недельный отдых детей в лагере родители заплатили 3 тысячи рублей, а также 600 рублей за визит к Деду Морозу.

Ранее шеф-редактор телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск» Александр Бондаренко заявил, что на некоторых кадрах попали, как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители. Руководство телеканала не увидело в этом проблемы, пишет «Газета.Ru».

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Родителей из Челябинска возмутил репортаж телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск», в котором их детей представили сиротами, отправленными на бесплатный отдых в лагерь за счет мэрии Магнитогорска. Текст обращения родителей опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Наших детей показывают на весь город, гордо сообщая, что для детей-сирот был организован благотворительный отдых в Абзаково и поход к Деду Морозу!», — говорится в заявлении. Там добавили, что за недельный отдых детей в лагере родители заплатили 3 тысячи рублей, а также 600 рублей за визит к Деду Морозу. Ранее шеф-редактор телеканала «ТВ-Ин Магнитогорск» Александр Бондаренко заявил, что на некоторых кадрах попали, как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители. Руководство телеканала не увидело в этом проблемы, пишет «Газета.Ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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