14 декабря 2022

Школьникам трех поселков в ХМАО можно не идти на занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро. Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
В ХМАО пришло потепление, актированный день объявлен в трех поселках Фото:

В ХМАО актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Об этом сообщает портал «Госуслуги».

«Пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Комсомольский — диапазон с 1 по 4 классы. Температура воздуха -27.3 градуса Цельсия, ветер 1 метр в секунду», — приводит информацию об актированных днях портал «Госуслуги».

В крупных городах и других населенных пунктах актированные дни не объявлены. Школьники учатся в обычном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что после морозов в ХМАО придет потепление. По прогнозам синоптиков температура воздуха 15 декабря составит от -12 до -22 градусов.

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В ХМАО актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Об этом сообщает портал «Госуслуги». «Пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Комсомольский — диапазон с 1 по 4 классы. Температура воздуха -27.3 градуса Цельсия, ветер 1 метр в секунду», — приводит информацию об актированных днях портал «Госуслуги». В крупных городах и других населенных пунктах актированные дни не объявлены. Школьники учатся в обычном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что после морозов в ХМАО придет потепление. По прогнозам синоптиков температура воздуха 15 декабря составит от -12 до -22 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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