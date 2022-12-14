Школьникам трех поселков в ХМАО можно не идти на занятия

В ХМАО пришло потепление, актированный день объявлен в трех поселках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Об этом сообщает портал «Госуслуги».

«Пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Комсомольский — диапазон с 1 по 4 классы. Температура воздуха -27.3 градуса Цельсия, ветер 1 метр в секунду», — приводит информацию об актированных днях портал «Госуслуги».

В крупных городах и других населенных пунктах актированные дни не объявлены. Школьники учатся в обычном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что после морозов в ХМАО придет потепление. По прогнозам синоптиков температура воздуха 15 декабря составит от -12 до -22 градусов.