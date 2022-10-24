Портал «Моменты» запускает собственную премию

Уральский life-style портал «Моменты» организовывает первую премию. Горожане смогут проголосовать за лучший проект, главные лица тусовки и представителей бизнеса, которые повлияли на жизнь Екатеринбурга в 2022 году.
Премия будет проходить в два этапа. В первом «Моменты» представили лонг-лист участников, за которых могут проголосовать неравнодушные горожане. Всего будет 12 номинаций:
- «Гастрооткрытие года»;
- «Человек года»;
- «Лучший летник»;
- «Лучший загородный клуб»;
- «Ресторатор года»;
- «Амбассадор ночной жизни»;
- «Наибольший вклад в развитие года»;
- «Открытие года»;
- «Лучший бьюти-бизнес»;
- «Лучший релакс и СПА»;
- «Лучший фитнес-клуб»;
- «Блог года».
Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте. Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября. Во второй этап премии «Моментов» пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Победителей выберет жюри.
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