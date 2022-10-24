Портал «Моменты» запускает собственную премию

24 октября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральский life-style портал «Моменты» организовывает первую премию. Горожане смогут проголосовать за лучший проект, главные лица тусовки и представителей бизнеса, которые повлияли на жизнь Екатеринбурга в 2022 году. Премия будет проходить в два этапа. В первом «Моменты» представили лонг-лист участников, за которых могут проголосовать неравнодушные горожане. Всего будет 12 номинаций: «Гастрооткрытие года»;

«Человек года»;

«Лучший летник»;

«Лучший загородный клуб»;

«Ресторатор года»;

«Амбассадор ночной жизни»;

«Наибольший вклад в развитие года»;

«Открытие года»;

«Лучший бьюти-бизнес»;

«Лучший релакс и СПА»;

«Лучший фитнес-клуб»;

«Блог года». Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте. Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября. Во второй этап премии «Моментов» пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Победителей выберет жюри.

Уральский life-style портал «Моменты» организовывает первую премию. Горожане смогут проголосовать за лучший проект, главные лица тусовки и представителей бизнеса, которые повлияли на жизнь Екатеринбурга в 2022 году. Премия будет проходить в два этапа. В первом «Моменты» представили лонг-лист участников, за которых могут проголосовать неравнодушные горожане. Всего будет 12 номинаций: Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте. Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября. Во второй этап премии «Моментов» пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Победителей выберет жюри.