Портал «Моменты» запускает собственную премию

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Торжественный приём по случаю десятилетия
Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября Фото:

Уральский life-style портал «Моменты» организовывает первую премию. Горожане смогут проголосовать за лучший проект, главные лица тусовки и представителей бизнеса, которые повлияли на жизнь Екатеринбурга в 2022 году.

Премия будет проходить в два этапа. В первом «Моменты» представили лонг-лист участников, за которых могут проголосовать неравнодушные горожане. Всего будет 12 номинаций:

  • «Гастрооткрытие года»;
  • «Человек года»;
  • «Лучший летник»;
  • «Лучший загородный клуб»;
  • «Ресторатор года»;
  • «Амбассадор ночной жизни»;
  • «Наибольший вклад в развитие года»;
  • «Открытие года»;
  • «Лучший бьюти-бизнес»;
  • «Лучший релакс и СПА»;
  • «Лучший фитнес-клуб»;
  • «Блог года».

Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте. Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября. Во второй этап премии «Моментов» пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Победителей выберет жюри.

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Уральский life-style портал «Моменты» организовывает первую премию. Горожане смогут проголосовать за лучший проект, главные лица тусовки и представителей бизнеса, которые повлияли на жизнь Екатеринбурга в 2022 году. Премия будет проходить в два этапа. В первом «Моменты» представили лонг-лист участников, за которых могут проголосовать неравнодушные горожане. Всего будет 12 номинаций: Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте. Голосование будет проходить с 24 октября до 25 ноября. Во второй этап премии «Моментов» пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Победителей выберет жюри.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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