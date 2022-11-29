Чемпион мира по ралли Дакар из Екатеринбурга попал в жюри премии «Моментов»

30 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сергей Карякин вместе с другими медийными екатеринбуржцами определит лучших Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Известный гонщик, чемпион мир по ралли Дакар Сергей Карякин вошел в состав жюри первой ежегодной премии от информационного портала «Моменты». Наряду с другими известными жителями Екатеринбурга он будет оценивать проекты и людей, которые внесли существенный вклад в развитие города. «С порталом «Моменты» я дружу очень давно, они всегда информационно меня поддерживают, за что я им очень благодарен. Когда они предложили поучаствовать в таком крутом мероприятии, я сразу согласился. Любой бизнесмен и предприниматель, который чего-то достиг, хочет не только денег, но и признания. И такие премии — хорошая возможность этого добиться. А для предпринимателя это станет дополнительной мотивацией сделать что-то хорошее для рынка, бизнеса или социальной сферы жизни, — рассказал Сергей Карякин. Помимо Карякина в жюри войдут и другие значимые люди города. Среди них владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский, генеральный партнер сети магазинов «Жизньмарт» Евгения Грамотеева, управляющий директор дивизиона Екатеринбург УБРиР Денис Бабушкин, шоумен Дмитрий Табуев, гастрообозреватель Лилия Низамова, генеральный менеджер USTA Management Тамара Клишина, ведущий специалист по рекламным проектам журнала «Стольник» Ольга Самсонова, pr-менеджер «Моментов» Евгений Орлов и главный редактор портала Ольга Осокина. Награждение победителей премии «Моменты 2022» состоится в Екатеринбурге 15 декабря. Всего в премии представлено 13 номинаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Известный гонщик, чемпион мир по ралли Дакар Сергей Карякин вошел в состав жюри первой ежегодной премии от информационного портала «Моменты». Наряду с другими известными жителями Екатеринбурга он будет оценивать проекты и людей, которые внесли существенный вклад в развитие города. «С порталом «Моменты» я дружу очень давно, они всегда информационно меня поддерживают, за что я им очень благодарен. Когда они предложили поучаствовать в таком крутом мероприятии, я сразу согласился. Любой бизнесмен и предприниматель, который чего-то достиг, хочет не только денег, но и признания. И такие премии — хорошая возможность этого добиться. А для предпринимателя это станет дополнительной мотивацией сделать что-то хорошее для рынка, бизнеса или социальной сферы жизни, — рассказал Сергей Карякин. Помимо Карякина в жюри войдут и другие значимые люди города. Среди них владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский, генеральный партнер сети магазинов «Жизньмарт» Евгения Грамотеева, управляющий директор дивизиона Екатеринбург УБРиР Денис Бабушкин, шоумен Дмитрий Табуев, гастрообозреватель Лилия Низамова, генеральный менеджер USTA Management Тамара Клишина, ведущий специалист по рекламным проектам журнала «Стольник» Ольга Самсонова, pr-менеджер «Моментов» Евгений Орлов и главный редактор портала Ольга Осокина. Награждение победителей премии «Моменты 2022» состоится в Екатеринбурге 15 декабря. Всего в премии представлено 13 номинаций.