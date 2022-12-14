Куйвашев поделил бюджетные миллионы между двумя мэрами

Богданович и Заречный получат дополнительно 85 млн рублей из бюджета Свердловской области

15 декабря 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выдал двум городам 85 млн рублей на новые дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Богдановича и Заречного получат суммарно 85 млн рублей из бюджета Свердловской области на дорожное строительство. Решение о передаче средств принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Губернатор направил дополнительные средства на строительство путепровода в Богдановиче и на строительство второй очереди улицы Энергетиков в Заречном. Постановление о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета принято на заседании правительства», — пояснили в департаменте. Из общей суммы Богданович (мэр Олег Нейфельд) получит 50 млн рублей. В городе, через который пролегает трасса Екатеринбург — Тюмень, строится мост над железной дорогой. Планируется, что путепровод поможет избавить местных автомобилистов от пробок. Оставшиеся 35 млн рублей получит Заречный (мэр Андрей Захарцев), где будут закончены работы на улице Энергетиков. Областной бюджет на 2023 год был принят 6 декабря. В этот день Куйвашев выступал с программным посланием перед министрами, мэрами и депутатами заксобрания. Источники URA.RU рассказывали, что главы городов сталкивались с проблемами при выбивании новых субсидий. Многие из них прибегали к помощи лоббистов из числа влиятельных депутатов или членов правительства области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Богдановича и Заречного получат суммарно 85 млн рублей из бюджета Свердловской области на дорожное строительство. Решение о передаче средств принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Губернатор направил дополнительные средства на строительство путепровода в Богдановиче и на строительство второй очереди улицы Энергетиков в Заречном. Постановление о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета принято на заседании правительства», — пояснили в департаменте. Из общей суммы Богданович (мэр Олег Нейфельд) получит 50 млн рублей. В городе, через который пролегает трасса Екатеринбург — Тюмень, строится мост над железной дорогой. Планируется, что путепровод поможет избавить местных автомобилистов от пробок. Оставшиеся 35 млн рублей получит Заречный (мэр Андрей Захарцев), где будут закончены работы на улице Энергетиков. Областной бюджет на 2023 год был принят 6 декабря. В этот день Куйвашев выступал с программным посланием перед министрами, мэрами и депутатами заксобрания. Источники URA.RU рассказывали, что главы городов сталкивались с проблемами при выбивании новых субсидий. Многие из них прибегали к помощи лоббистов из числа влиятельных депутатов или членов правительства области.