14 декабря 2022

Следователи проводят проверку после падения снега на пермячку с коляской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
В региональном СУ СК проводится доследственная проверка Фото:

Силовики проводят проверку по факту падения снега с крыши дома на пермячку с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 10 декабря на улице Ушакова с кровли жилого дома упал снег на женщину с коляской, которая в этот момент шла по улице. Женщина получила травмы, ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Сейчас следователями отдела по Кировскому району проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

От управляющей компании, которая обслуживает этот дом, запрошена соответствующая документация. Опрашиваются пострадавшая женщина и очевидцы случившегося.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Силовики проводят проверку по факту падения снега с крыши дома на пермячку с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 10 декабря на улице Ушакова с кровли жилого дома упал снег на женщину с коляской, которая в этот момент шла по улице. Женщина получила травмы, ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Сейчас следователями отдела по Кировскому району проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. От управляющей компании, которая обслуживает этот дом, запрошена соответствующая документация. Опрашиваются пострадавшая женщина и очевидцы случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...