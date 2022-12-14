Следователи проводят проверку после падения снега на пермячку с коляской

15 декабря 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В региональном СУ СК проводится доследственная проверка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Силовики проводят проверку по факту падения снега с крыши дома на пермячку с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 10 декабря на улице Ушакова с кровли жилого дома упал снег на женщину с коляской, которая в этот момент шла по улице. Женщина получила травмы, ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Сейчас следователями отдела по Кировскому району проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. От управляющей компании, которая обслуживает этот дом, запрошена соответствующая документация. Опрашиваются пострадавшая женщина и очевидцы случившегося.

Силовики проводят проверку по факту падения снега с крыши дома на пермячку с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 10 декабря на улице Ушакова с кровли жилого дома упал снег на женщину с коляской, которая в этот момент шла по улице. Женщина получила травмы, ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. Сейчас следователями отдела по Кировскому району проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. От управляющей компании, которая обслуживает этот дом, запрошена соответствующая документация. Опрашиваются пострадавшая женщина и очевидцы случившегося.