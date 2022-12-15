Глава Екатеринбурга Орлов не смог найти инициаторов украшения мэрии буквами Z и V

По словам Алексея Орлова, он готов встретиться с инициатором украшения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Инициативную группу, которая предложила разместить буквы Z и V на администрации Екатеринбурга, не могут найти. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил во время брифинга по поводу итогов 2022 года.

«Я готов к разговору, но я не понимаю с кем. Мы не знаем, что это за человек», — заявил Орлов.

Ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева поддержала идею екатеринбуржцев, которые предложили украсить администрацию города буквами Z и V. Также она призналась, что обсудила данный вопрос с главой города Алексеем Орловым, а он изъявил встретиться с инициативной группой лично.