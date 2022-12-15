15 декабря 2022

Глава Екатеринбурга Орлов не смог найти инициаторов украшения мэрии буквами Z и V

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Алексея Орлова, он готов встретиться с инициатором украшения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инициативную группу, которая предложила разместить буквы Z и V на администрации Екатеринбурга, не могут найти. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил во время брифинга по поводу итогов 2022 года.

«Я готов к разговору, но я не понимаю с кем. Мы не знаем, что это за человек», — заявил Орлов.

Ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева поддержала идею екатеринбуржцев, которые предложили украсить администрацию города буквами Z и V. Также она призналась, что обсудила данный вопрос с главой города Алексеем Орловым, а он изъявил встретиться с инициативной группой лично.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Инициативную группу, которая предложила разместить буквы Z и V на администрации Екатеринбурга, не могут найти. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил во время брифинга по поводу итогов 2022 года. «Я готов к разговору, но я не понимаю с кем. Мы не знаем, что это за человек», — заявил Орлов. Ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева поддержала идею екатеринбуржцев, которые предложили украсить администрацию города буквами Z и V. Также она призналась, что обсудила данный вопрос с главой города Алексеем Орловым, а он изъявил встретиться с инициативной группой лично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...