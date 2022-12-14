Депутат Госдумы поддержала идею украсить мэрию Екатеринбурга буквами Z и V

По словам Жанны Рябцевой, с инициативной группой готов встретиться мэр Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева поддержала идею екатеринбуржцев, предложивших украсить мэрию города большими буквами Z и V. Народная избранница на своей странице «ВКонтакте» отметила, что с инициативной группой, выступившей с таким предложением, готов лично встретиться глава города Алексей Орлов.

Ранее на федеральной платформе Change.org появилась петиция за авторством некой Елены Герасимовой. В тексте обращения его создательница просит рассмотреть возможность перед Новым годом украсить мэрию Екатеринбурга символами Z и V. По ее мнению, военнослужащим, находящимся в настоящее время в зоне спецоперации на Украине, важно знать и видеть, что Екатеринбург их поддерживает.

В дальнейшем ссылка на петицию с просьбой ее поддержать была размещена одним из подписчиков Жанны Рябцевой в комментариях к одному из ее постов «ВКонтакте». «Алексей Валерьевич [Орлов] готов встретиться с инициативной группой и обсудить предложение», — прокомментировала она.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей спецоперации является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Буквы Z и V стали одними из основных символов российских военнослужащих в этой операции. В частности, их размещают как на российской технике, так и на шевронах бойцов.