18 декабря 2022
17 декабря 2022

В Екатеринбурге выпустили шоколад с золотыми билетами внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
За шоколад с призом придется отдать 500 рублей Фото:

В Екатеринбурге ресторан Breadway выпустил шоколад, в котором кондитер спрятал золотые билеты по типу тех, что были в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci. Об этом представители заведения сообщили в социальных сетях.

«Совместно с шеф-кондитером Дмитрием Зиновьевым, мы выпустили лимитированную коллекцию молочного шоколада ручной работы в духе богемной роскоши », — заявили организаторы акции. Они подчеркнули, что в нескольких плитках шоколада спрятан золотой билет с рождественскими подарками от Breadway и бренда Gucci! Однако, что это будут за презенты, в ресторане не раскрывают.

За одну шоколадку с попкорном, изюмом и взрывной карамелью покупателю придется отдать 500 рублей. BOHEMIAN CHOCOLATE можно заказать на сайте ресторана или же прийти за ним в само заведение.

Ранее екатеринбургский ресторана Breadway выпустил фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton, который стоил 210 рублей. От хлебобулочного изделия пришли в восторг не только свердловчане, но и журналистка Ксения Собчак.

Как сообщают представители ресторана, это лимитированная коллекция шоколада
Фото:

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В Екатеринбурге ресторан Breadway выпустил шоколад, в котором кондитер спрятал золотые билеты по типу тех, что были в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci. Об этом представители заведения сообщили в социальных сетях. «Совместно с шеф-кондитером Дмитрием Зиновьевым, мы выпустили лимитированную коллекцию молочного шоколада ручной работы в духе богемной роскоши », — заявили организаторы акции. Они подчеркнули, что в нескольких плитках шоколада спрятан золотой билет с рождественскими подарками от Breadway и бренда Gucci! Однако, что это будут за презенты, в ресторане не раскрывают. За одну шоколадку с попкорном, изюмом и взрывной карамелью покупателю придется отдать 500 рублей. BOHEMIAN CHOCOLATE можно заказать на сайте ресторана или же прийти за ним в само заведение. Ранее екатеринбургский ресторана Breadway выпустил фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton, который стоил 210 рублей. От хлебобулочного изделия пришли в восторг не только свердловчане, но и журналистка Ксения Собчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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