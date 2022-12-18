За шоколад с призом придется отдать 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге ресторан Breadway выпустил шоколад, в котором кондитер спрятал золотые билеты по типу тех, что были в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci. Об этом представители заведения сообщили в социальных сетях.

«Совместно с шеф-кондитером Дмитрием Зиновьевым, мы выпустили лимитированную коллекцию молочного шоколада ручной работы в духе богемной роскоши », — заявили организаторы акции. Они подчеркнули, что в нескольких плитках шоколада спрятан золотой билет с рождественскими подарками от Breadway и бренда Gucci! Однако, что это будут за презенты, в ресторане не раскрывают.

За одну шоколадку с попкорном, изюмом и взрывной карамелью покупателю придется отдать 500 рублей. BOHEMIAN CHOCOLATE можно заказать на сайте ресторана или же прийти за ним в само заведение.

Ранее екатеринбургский ресторана Breadway выпустил фиолетовый хлеб с логотипом Louis Vuitton, который стоил 210 рублей. От хлебобулочного изделия пришли в восторг не только свердловчане, но и журналистка Ксения Собчак.