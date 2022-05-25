25 мая 2022

Собчак оценила хлеб Louis Vuitton в ресторане Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Публикация Ксении Собчак не похожа на рекламную — на видео, опубликованном ею, нет лого ресторана Фото:

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак оценила новинку екатеринбургского ресторана BreadWay — фиолетовый хлеб с логотипом LV (Louis Vuitton). Реакцию она опубликовала в своем telegram-канале (171,7 тысячи подписчиков).

«Новинка от кафе в Екб», — написала Собчак. К посту приложено видео.

О том, что в Екатеринбурге продают необычный хлеб, URA.RU рассказало накануне. Блюда с этим хлебом появились в меню на официальном сайте ресторана. Булка стоит 210 рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Журналистка, телеведущая Ксения Собчак оценила новинку екатеринбургского ресторана BreadWay — фиолетовый хлеб с логотипом LV (Louis Vuitton). Реакцию она опубликовала в своем telegram-канале (171,7 тысячи подписчиков). «Новинка от кафе в Екб», — написала Собчак. К посту приложено видео. О том, что в Екатеринбурге продают необычный хлеб, URA.RU рассказало накануне. Блюда с этим хлебом появились в меню на официальном сайте ресторана. Булка стоит 210 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...