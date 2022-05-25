Публикация Ксении Собчак не похожа на рекламную — на видео, опубликованном ею, нет лого ресторана
Журналистка, телеведущая Ксения Собчак оценила новинку екатеринбургского ресторана BreadWay — фиолетовый хлеб с логотипом LV (Louis Vuitton). Реакцию она опубликовала в своем telegram-канале (171,7 тысячи подписчиков).
«Новинка от кафе в Екб», — написала Собчак. К посту приложено видео.
О том, что в Екатеринбурге продают необычный хлеб, URA.RU рассказало накануне. Блюда с этим хлебом появились в меню на официальном сайте ресторана. Булка стоит 210 рублей.
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