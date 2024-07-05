Пробка длится до Чусовского моста
На Восточном обходе пробка длиной семь километров сохраняется на протяжении трех часов. Такие данные опубликовал сервис «Яндекс Карты».
«Движение затруднено на Восточном обходе от поворота в микрорайон Кислотные дачи до моста через реку Чусовая. Во всем городе пробки — 7 баллов», — сказано на «Яндекс Картах».
Уточняется, что в левом ряду два ДТП. В правом перекрыто движение из-за ремонтных работ. По данным telegram-канала «Большая Пермь», аналогичная ситуация была три часа назад, в 16:30.
Пробка сохраняется на протяжении трех часов
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