Пермяки три часа стоят в семикилометровой пробке на Восточном обходе. Карта

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Пробка длится до Чусовского моста
Пробка длится до Чусовского моста Фото:

На Восточном обходе пробка длиной семь километров сохраняется на протяжении трех часов. Такие данные опубликовал сервис «Яндекс Карты».

«Движение затруднено на Восточном обходе от поворота в микрорайон Кислотные дачи до моста через реку Чусовая. Во всем городе пробки — 7 баллов», — сказано на «Яндекс Картах».

Уточняется, что в левом ряду два ДТП. В правом перекрыто движение из-за ремонтных работ. По данным telegram-канала «Большая Пермь», аналогичная ситуация была три часа назад, в 16:30.

Пробка сохраняется на протяжении трех часов
Пробка сохраняется на протяжении трех часов
Фото:

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На Восточном обходе пробка длиной семь километров сохраняется на протяжении трех часов. Такие данные опубликовал сервис «Яндекс Карты». «Движение затруднено на Восточном обходе от поворота в микрорайон Кислотные дачи до моста через реку Чусовая. Во всем городе пробки — 7 баллов», — сказано на «Яндекс Картах». Уточняется, что в левом ряду два ДТП. В правом перекрыто движение из-за ремонтных работ. По данным telegram-канала «Большая Пермь», аналогичная ситуация была три часа назад, в 16:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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