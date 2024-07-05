Путин выступил за полное завершение конфликта на Украине

Путин: Россия выступает за полное и окончательное решение конфликта на Украине
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Путин желает завершить конфликт на Украине
Путин желает завершить конфликт на Украине Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного и окончательного завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров.

«Реализация [мирных инициатив РФ] как нам кажется позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. При чем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, чтобы киевский режим мог отступить, перегруппироваться и перевооружиться. Россия выступает за полное и окончательное решение конфликта», — заявил Путин после окончания переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он также отметил, что условия для полного решения конфликта были изложены в его выступлении перед Министерством иностранных дел. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее на встрече с руководством МИД Путин сделал последнее мирное предложение Украине. Он отметил, что Россия прекратит огонь только после того, как Киев выведет войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Руководство Украины данный план отклонило, не увидев в нем ничего нового..

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного и окончательного завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров. «Реализация [мирных инициатив РФ] как нам кажется позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. При чем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, чтобы киевский режим мог отступить, перегруппироваться и перевооружиться. Россия выступает за полное и окончательное решение конфликта», — заявил Путин после окончания переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он также отметил, что условия для полного решения конфликта были изложены в его выступлении перед Министерством иностранных дел. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее на встрече с руководством МИД Путин сделал последнее мирное предложение Украине. Он отметил, что Россия прекратит огонь только после того, как Киев выведет войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Руководство Украины данный план отклонило, не увидев в нем ничего нового..
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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