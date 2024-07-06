Орбан рассказал о своем разговоре с Путиным

Орбан: Путин — рациональный и продуманный человек
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Пресс-подход Путина и Орбана, орбан виктор
Орбан и Путин 5 июля провели в Москве переговоры Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил качества президента России Владимира Путина как политика и переговорщика. По словам венгерского политика, российский лидер рациональный и разумный политик, который демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров.

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«Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сообщил Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

В ходе интервью Орбан также подчеркнул сдержанность и пунктуальность Владимира Путина, а также его подготовленность к переговорам. Он напомнил о договоренности 2009 года о сотрудничестве на основе взаимного уважения, которой оба лидера продолжают следовать.

Виктор Орбан посетил Москву в пятницу, 5 июля, где встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он расценивает как часть своей «мирной миссии», началом которой стала поездка в Киев 2 июля. В субботу, 6 июля, Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил качества президента России Владимира Путина как политика и переговорщика. По словам венгерского политика, российский лидер рациональный и разумный политик, который демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. «Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сообщил Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. В ходе интервью Орбан также подчеркнул сдержанность и пунктуальность Владимира Путина, а также его подготовленность к переговорам. Он напомнил о договоренности 2009 года о сотрудничестве на основе взаимного уважения, которой оба лидера продолжают следовать. Виктор Орбан посетил Москву в пятницу, 5 июля, где встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он расценивает как часть своей «мирной миссии», началом которой стала поездка в Киев 2 июля. В субботу, 6 июля, Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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