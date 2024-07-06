Орбан рассказал о своем разговоре с Путиным

Орбан: Путин — рациональный и продуманный человек

06 июля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Орбан и Путин 5 июля провели в Москве переговоры Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил качества президента России Владимира Путина как политика и переговорщика. По словам венгерского политика, российский лидер рациональный и разумный политик, который демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. Новость по теме Мирные инициативы по Украине и восстановление диалога: итоги переговоров Путина и Орбана «Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сообщил Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche . В ходе интервью Орбан также подчеркнул сдержанность и пунктуальность Владимира Путина, а также его подготовленность к переговорам. Он напомнил о договоренности 2009 года о сотрудничестве на основе взаимного уважения, которой оба лидера продолжают следовать. Виктор Орбан посетил Москву в пятницу, 5 июля, где встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он расценивает как часть своей «мирной миссии», началом которой стала поездка в Киев 2 июля. В субботу, 6 июля, Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил качества президента России Владимира Путина как политика и переговорщика. По словам венгерского политика, российский лидер рациональный и разумный политик, который демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. «Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сообщил Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. В ходе интервью Орбан также подчеркнул сдержанность и пунктуальность Владимира Путина, а также его подготовленность к переговорам. Он напомнил о договоренности 2009 года о сотрудничестве на основе взаимного уважения, которой оба лидера продолжают следовать. Виктор Орбан посетил Москву в пятницу, 5 июля, где встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он расценивает как часть своей «мирной миссии», началом которой стала поездка в Киев 2 июля. В субботу, 6 июля, Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X.