Орбан рассказал о своем разговоре с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил качества президента России Владимира Путина как политика и переговорщика. По словам венгерского политика, российский лидер рациональный и разумный политик, который демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров.
«Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сообщил Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу
В ходе интервью Орбан также подчеркнул сдержанность и пунктуальность Владимира Путина, а также его подготовленность к переговорам. Он напомнил о договоренности 2009 года о сотрудничестве на основе взаимного уважения, которой оба лидера продолжают следовать.
Виктор Орбан посетил Москву в пятницу, 5 июля, где встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он расценивает как часть своей «мирной миссии», началом которой стала поездка в Киев 2 июля. В субботу, 6 июля, Орбан опубликовал видео итогов поездки в Россию на своей странице в соцсети X.
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