Пермяк слетел с дороги на автомобиле и разбился насмерть

Пассажир автомобиля был госпитализирован
В Пермском крае 6 июля водитель автомобиля «ВАЗ 2121» (LADA Niva) слетел с дороги и разбился насмерть, наехав на препятствие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«6 июля по дороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль LADA Niva под управлением мужчины 1994 года рождения. По неустановленной причине мужчина съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пассажир 1979 года рождения был госпитализирован с травмами. По факту происшествия проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!