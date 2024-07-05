05 июля 2024

Пермяк слетел с дороги на автомобиле и разбился насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир автомобиля был госпитализирован
Пассажир автомобиля был госпитализирован Фото:

В Пермском крае 6 июля водитель автомобиля «ВАЗ 2121» (LADA Niva) слетел с дороги и разбился насмерть, наехав на препятствие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«6 июля по дороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль LADA Niva под управлением мужчины 1994 года рождения. По неустановленной причине мужчина съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пассажир 1979 года рождения был госпитализирован с травмами. По факту происшествия проводится проверка.

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В Пермском крае 6 июля водитель автомобиля «ВАЗ 2121» (LADA Niva) слетел с дороги и разбился насмерть, наехав на препятствие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «6 июля по дороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль LADA Niva под управлением мужчины 1994 года рождения. По неустановленной причине мужчина съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пассажир 1979 года рождения был госпитализирован с травмами. По факту происшествия проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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