Путин отметил спад в торговых отношениях РФ и Венгрии

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия и Венгрия работают над «солидными проектами» Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что между странами наблюдается спад в торговом обороте. Однако напомнил, что страны работают над «солидными проектами».

«Что касается торговых отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте. 35% с лишним, но в целом есть над чем работать, и у нас солидные проекты осуществляются», — рассказал Путин на встрече с Орбаном в Москве. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что между странами наблюдается спад в торговом обороте. Однако напомнил, что страны работают над «солидными проектами». «Что касается торговых отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте. 35% с лишним, но в целом есть над чем работать, и у нас солидные проекты осуществляются», — рассказал Путин на встрече с Орбаном в Москве. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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