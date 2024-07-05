Путин отметил спад в торговых отношениях РФ и Венгрии

Владимир Путин заявил, что Россия и Венгрия работают над «солидными проектами»
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что между странами наблюдается спад в торговом обороте. Однако напомнил, что страны работают над «солидными проектами».
«Что касается торговых отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте. 35% с лишним, но в целом есть над чем работать, и у нас солидные проекты осуществляются», — рассказал Путин на встрече с Орбаном в Москве. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24».
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