Бойцы СВО наградили пермского депутата Федорова

Депутат Пермской гордумы Дмитрий Федоров отправился в зону специальной военной операции в Луганскую Народную Республику, чтобы оказать бойцам гуманитарную помощь. За это его наградили благодарственным письмом.
«Поделюсь с вами приятным и даже трогательным для меня моментом. Командование 26 бригады наградило меня благодарственным письмом за оказанную гуманитарную поддержку и вклад в победу в условиях проведения специальной военной операции на территории ЛНР», — написал Федоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что бойцам передали три УАЗа, а также рации, детекторы дронов и сами дроны, квадрокоптеры, мототехнику, подарки от родственников и другой груз. Также Федоров заехал в госпиталь к пермяку Константину Каракулову, в котором боец проходит лечение. Депутат поздравил его с прошедшим днем рождения и передал подарки от мамы.
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