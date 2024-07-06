США закупили уран из России на рекордную сумму

РИАН: США приобрели уран у России на сумму в 209,5 миллиона долларов

06 июля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

США приобрели у России обогащенного урана на сумму более чем 209 миллионов долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае США существенно увеличили закупки обогащенного урана у России, достигнув максимальных показателей с марта прошлого года. По данным американского статистического бюро, общая стоимость урановых поставок составила 209,5 миллиона долларов. «Россия в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американского бюро. В целом США приобрели уран на 987 миллионов долларов. Это максимальная сумма за все время. Также впервые с 2015 года покупки совершены у всех основных поставщиков. Китай вышел на первое место среди экспортеров урана в США с поставками на 323,6 миллиона долларов, Франция заняла второе место с 245,4 миллиона долларов, а Россия замкнула тройку лидеров. За ними следуют Германия, Нидерланды, Великобритания, а также Казахстан и Бельгия с более скромными показателями. Ранее Китай поставил рекорд по импорту урана из России. КНР импортировала из России уран и другие радиоактивные соединения на сумму в 233 млн долларов. Это является максимальным значением по закупкам с 2015 года. С апреля по май 2024 года наблюдался резкий скачок объемов поставок урана из РФ в Китай. Они увеличились в 3,4 раза с 70 млн долларов. Кроме того, за первые пять месяцев этого года Пекин приобрел у Москвы урана и других радиоактивных элементов на общую сумму 311 млн долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае США существенно увеличили закупки обогащенного урана у России, достигнув максимальных показателей с марта прошлого года. По данным американского статистического бюро, общая стоимость урановых поставок составила 209,5 миллиона долларов. «Россия в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американского бюро. В целом США приобрели уран на 987 миллионов долларов. Это максимальная сумма за все время. Также впервые с 2015 года покупки совершены у всех основных поставщиков. Китай вышел на первое место среди экспортеров урана в США с поставками на 323,6 миллиона долларов, Франция заняла второе место с 245,4 миллиона долларов, а Россия замкнула тройку лидеров. За ними следуют Германия, Нидерланды, Великобритания, а также Казахстан и Бельгия с более скромными показателями. Ранее Китай поставил рекорд по импорту урана из России. КНР импортировала из России уран и другие радиоактивные соединения на сумму в 233 млн долларов. Это является максимальным значением по закупкам с 2015 года. С апреля по май 2024 года наблюдался резкий скачок объемов поставок урана из РФ в Китай. Они увеличились в 3,4 раза с 70 млн долларов. Кроме того, за первые пять месяцев этого года Пекин приобрел у Москвы урана и других радиоактивных элементов на общую сумму 311 млн долларов.