05 июля 2024

Сколько прикамских пар решили узаконить свои отношения в День семьи, любви и верности

В Пермском крае в День семьи, любви и верности проведут почти 150 свадеб
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодожены заранее выбирают дату свадьбы
Молодожены заранее выбирают дату свадьбы Фото:

В Пермском крае 8 июля, в День семьи, любви и верности проведут 148 свадеб. По сообщению комитета ЗАГС региона, именно это дата традиционно считается одним из самых желанных дней для заключения брака.

«На 8 июля в Прикамье запланировано 148 свадеб. Больше всего заявлений подано в Мотовилихинском районе Перми. Там к торжеству готовятся 29 молодоженов», — специалистов ЗАГС цитирует портал «В курсе.ру».

Ближайшие выходные в Пермском крае так или иначе будут посвящены Дню семьи, любви и верности. О самых интересных мероприятиях узнаете из обзора URA.RU.

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В Пермском крае 8 июля, в День семьи, любви и верности проведут 148 свадеб. По сообщению комитета ЗАГС региона, именно это дата традиционно считается одним из самых желанных дней для заключения брака. «На 8 июля в Прикамье запланировано 148 свадеб. Больше всего заявлений подано в Мотовилихинском районе Перми. Там к торжеству готовятся 29 молодоженов», — специалистов ЗАГС цитирует портал «В курсе.ру». Ближайшие выходные в Пермском крае так или иначе будут посвящены Дню семьи, любви и верности. О самых интересных мероприятиях узнаете из обзора URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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