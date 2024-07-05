Сколько прикамских пар решили узаконить свои отношения в День семьи, любви и верности

Молодожены заранее выбирают дату свадьбы
В Пермском крае 8 июля, в День семьи, любви и верности проведут 148 свадеб. По сообщению комитета ЗАГС региона, именно это дата традиционно считается одним из самых желанных дней для заключения брака.
«На 8 июля в Прикамье запланировано 148 свадеб. Больше всего заявлений подано в Мотовилихинском районе Перми. Там к торжеству готовятся 29 молодоженов», — специалистов ЗАГС цитирует портал «В курсе.ру».
Ближайшие выходные в Пермском крае так или иначе будут посвящены Дню семьи, любви и верности. О самых интересных мероприятиях узнаете из обзора URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!