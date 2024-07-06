Экономист рассказала, как увеличить пенсию в два раза

Экономист Солодовникова: увеличить пенсию можно, если не обращаться за ней сразу

06 июля 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Не обращаясь за пенсией в течение десяти лет после достижения пенсионного возраста, россияне могут увеличить ее размер в два раза, отметила Марина Солодовникова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россияне имеют возможность увеличить размер своей пенсии, если они не будут сразу же обращаться за ней при достижении пенсионного возраста. Если граждане не будут обращаться за пенсией в течение года, они смогут увеличить размер выплаты на 6%. Есть возможность увеличить пенсию и более, чем в два раза, не обращаясь за ней в течение десяти лет. Об этом рассказала старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова. «В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней. Важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически», — отметила Солодовникова в беседе с РИА Новости. Она также добавила, что, если подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Не обращаясь за пенсией пять лет, россияне смогут увеличить ее на 45%, а при десяти годах пенсия увеличится более чем в два раза. Такой возможностью пользуются немногие несмотря на то, что это работает, добавила Солодовникова. Ранее в Госдуме назвали размер военной пенсии после индексации. Так, в октябре 2024 года военные пенсионеры, после индексации выплат на 5,1%, смогут получить прибавку к пенсии в 600 рублей. В среднем военная пенсия будет составлять 41 600 рублей. В скором времени замещение денежного довольствия для них будет составлять 89,83%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне имеют возможность увеличить размер своей пенсии, если они не будут сразу же обращаться за ней при достижении пенсионного возраста. Если граждане не будут обращаться за пенсией в течение года, они смогут увеличить размер выплаты на 6%. Есть возможность увеличить пенсию и более, чем в два раза, не обращаясь за ней в течение десяти лет. Об этом рассказала старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова. «В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней. Важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически», — отметила Солодовникова в беседе с РИА Новости. Она также добавила, что, если подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Не обращаясь за пенсией пять лет, россияне смогут увеличить ее на 45%, а при десяти годах пенсия увеличится более чем в два раза. Такой возможностью пользуются немногие несмотря на то, что это работает, добавила Солодовникова. Ранее в Госдуме назвали размер военной пенсии после индексации. Так, в октябре 2024 года военные пенсионеры, после индексации выплат на 5,1%, смогут получить прибавку к пенсии в 600 рублей. В среднем военная пенсия будет составлять 41 600 рублей. В скором времени замещение денежного довольствия для них будет составлять 89,83%.