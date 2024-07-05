В зоне СВО умер гранатометчик из Пермского края Алексей Платонов

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Пермяк погиб 22 мая 2024 года
Пермяк погиб 22 мая 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Добрянского городского округа (Пермский край) Алексей Платонов. Он служил гранатометчиком мотострелкового отделения, сообщили в администрации городского округа.

«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Платонова Алексея Михайловича. Героически погиб 22 мая 2024 года, защищая нашу страну в населенном пункте Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Про бойца известно, что он родился в 1974 году в Свердловской области. В 2014 году переехал в Добрянку, где устроился на Пермскую ГРЭС. Контракт с минобороны России Платонов подписал в апреле 2024 года. У него остались жена, дочки, сын и внуки. Прощание с бойцом состоится 9 июля 2024 года в 11:00 в дворце культуры имени Ладугина.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Добрянского городского округа (Пермский край) Алексей Платонов. Он служил гранатометчиком мотострелкового отделения, сообщили в администрации городского округа. «Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Платонова Алексея Михайловича. Героически погиб 22 мая 2024 года, защищая нашу страну в населенном пункте Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Про бойца известно, что он родился в 1974 году в Свердловской области. В 2014 году переехал в Добрянку, где устроился на Пермскую ГРЭС. Контракт с минобороны России Платонов подписал в апреле 2024 года. У него остались жена, дочки, сын и внуки. Прощание с бойцом состоится 9 июля 2024 года в 11:00 в дворце культуры имени Ладугина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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