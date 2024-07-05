Песков похвалил Орбана за разговор с Киевом и Москвой

05 июля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Песков похвалил Орбана за его желание сопоставить позиции РФ и Украины в конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил посреднические усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в конфликте на Украине. По его словам, посещение Киева и Москвы делают из Венгрии страну, способную поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую понятную последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон. Он был в Киеве, сейчас он в Москве. И любопытно, <…> он сказал, что все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами», — заявил Песков. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря президента, Орбан посетил Киев, а затем Москву, стремясь сблизить позиции сторон конфликта. Это делает Венгрию одной из немногих стран, способных поддерживать диалог с обеими сторонами. Песков подчеркнул, что на данный момент переговорной группы нет, и нет перспектив переговоров, но старые стамбульские договоренности могли бы стать основой для возобновления процесса. Ранее сообщалось, что Орбан прибыл в Москву с однодневным визитом. По его словам, он прибыл для продолжения «мирной миссии». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил посреднические усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в конфликте на Украине. По его словам, посещение Киева и Москвы делают из Венгрии страну, способную поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую понятную последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон. Он был в Киеве, сейчас он в Москве. И любопытно, <…> он сказал, что все меньше становится стран, которые способны поговорить с обеими сторонами», — заявил Песков. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря президента, Орбан посетил Киев, а затем Москву, стремясь сблизить позиции сторон конфликта. Это делает Венгрию одной из немногих стран, способных поддерживать диалог с обеими сторонами. Песков подчеркнул, что на данный момент переговорной группы нет, и нет перспектив переговоров, но старые стамбульские договоренности могли бы стать основой для возобновления процесса. Ранее сообщалось, что Орбан прибыл в Москву с однодневным визитом. По его словам, он прибыл для продолжения «мирной миссии». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского.