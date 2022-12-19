У высокопоставленного свердловского силовика начались проблемы из-за генерала МВД

Иван Ергеледжи проведет работу с личным составом под контролем начальства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи отчитался о проблемах с подчиненными, которые в ходе московской проверки во главе с генерал-майором Романом Зайцевым сообщали о недостатках офицера как руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах, отметивший, что, несмотря на жесткий разговор с начальством, силовику дали шанс и время на исправление ошибок.

«Ергеледжи после итогов проверки пришлось объяснять, почему его так не любят подчиненные, почему плохой [психологический] климат и тому подобное. С информацией ознакомился [замначальника свердловского ГУ МВД Сергей] Ремезков», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что руководство пока отказалось от жестких санкций и тем более от увольнения, чтобы сохранить сотрудника и дать ему шанс исправить свое положение. Однако работа подполковника будет временно находиться на особом контроле.

Другой собеседник агентства рассказал, что проблема, выявленная среди подчиненных Ергеледжи, зависит не от руководителя, а от обстоятельств самой работы. «Под конец года от сотрудников ждут выполнения планов, сама служба непростая, а тут еще проверка. Допускаю, что просто не выдержали нервы», — поделился инсайдер.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. На аналогичные вопросы в ведомстве сообщали, что подобная информация является служебной, ввиду чего не подлежит разглашению.

Ревизоры из Москвы приезжали в свердловский главк МВД с 14 ноября по 10 декабря. Первые итоги работы были подведены через несколько дней после окончания проверки, однако генерал Роман Зайцев ждет от своих подчиненных более детальной картины происходящего в главке, чтобы составить полный отчет.