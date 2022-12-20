В Пермскую художественную галерею после реставрации в федеральных центрах вернулись десятки экспонатов. Эксперты внимательно осмотрели и приняли ценный груз, рассказали в музее.
«Встретили ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря» (Москва) и Реставрационно-строительной компании «Архитрав» (Санкт-Петербург), где проводилась реставрация произведений из собрания Пермской художественной галереи. В обновленном виде приехали 23 экспоната!» — сообщается в соцсетях галереи.
Мастера реставраций обновили следующие произведения искусства: «Мадонна с младенцем и двумя святыми» (XVI в., Италия), деревянная скульптура «Благословляющий Саваоф на облаках» (XVIII в.), иконы «Мученик Георгий» (XVII в.) и «Преподобный Даниил Столпник» и другие. Работники галереи отправили их в фондохранилище — широкой публике они станут доступны только после переезда музея в новое здание, которое должно открыться в 2023 году.
Ранее URA.RU показывало, как специалисты работали над восстановлением скульптуры Саваофа. После переезда в новое здание галерея сможет показать множество экспонатов, которые ранее не выставлялись. Поэтому сейчас идет большая работа по реставрации произведений.
Перед приемкой обновленные работы осматривает комиссия
Пермская галерея в VK
Обновленные произведения пока можно увидеть только на фото
Пермская галерея в VK
Коллекция икон одна из гордостей галереи
Пермская галерея в VK
Ранее мы показывали, как мастера трудились над скульптурой «Благословляющий Саваоф на облаках»
Пермская галерея в VK
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В Пермскую художественную галерею после реставрации в федеральных центрах вернулись десятки экспонатов. Эксперты внимательно осмотрели и приняли ценный груз, рассказали в музее. «Встретили ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря» (Москва) и Реставрационно-строительной компании «Архитрав» (Санкт-Петербург), где проводилась реставрация произведений из собрания Пермской художественной галереи. В обновленном виде приехали 23 экспоната!» — сообщается в соцсетях галереи. Мастера реставраций обновили следующие произведения искусства: «Мадонна с младенцем и двумя святыми» (XVI в., Италия), деревянная скульптура «Благословляющий Саваоф на облаках» (XVIII в.), иконы «Мученик Георгий» (XVII в.) и «Преподобный Даниил Столпник» и другие. Работники галереи отправили их в фондохранилище — широкой публике они станут доступны только после переезда музея в новое здание, которое должно открыться в 2023 году. Ранее URA.RU показывало, как специалисты работали над восстановлением скульптуры Саваофа. После переезда в новое здание галерея сможет показать множество экспонатов, которые ранее не выставлялись. Поэтому сейчас идет большая работа по реставрации произведений.