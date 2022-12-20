Шедевры Пермской галереи вернулись после реставрации. Фото

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Клипарт. Пермь, пермская государственная художественная галерея
Пермская галерея обновляет фонды перед переездом Фото:

В Пермскую художественную галерею после реставрации в федеральных центрах вернулись десятки экспонатов. Эксперты внимательно осмотрели и приняли ценный груз, рассказали в музее.

«Встретили ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря» (Москва) и Реставрационно-строительной компании «Архитрав» (Санкт-Петербург), где проводилась реставрация произведений из собрания Пермской художественной галереи. В обновленном виде приехали 23 экспоната!» — сообщается в соцсетях галереи.

Мастера реставраций обновили следующие произведения искусства: «Мадонна с младенцем и двумя святыми» (XVI в., Италия), деревянная скульптура «Благословляющий Саваоф на облаках» (XVIII в.), иконы «Мученик Георгий» (XVII в.) и «Преподобный Даниил Столпник» и другие. Работники галереи отправили их в фондохранилище — широкой публике они станут доступны только после переезда музея в новое здание, которое должно открыться в 2023 году.

Ранее URA.RU показывало, как специалисты работали над восстановлением скульптуры Саваофа. После переезда в новое здание галерея сможет показать множество экспонатов, которые ранее не выставлялись. Поэтому сейчас идет большая работа по реставрации произведений.

Перед приемкой обновленные работы осматривает комиссия
Обновленные произведения пока можно увидеть только на фото
Коллекция икон одна из гордостей галереи
Ранее мы показывали, как мастера трудились над скульптурой «Благословляющий Саваоф на облаках»

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В Пермскую художественную галерею после реставрации в федеральных центрах вернулись десятки экспонатов. Эксперты внимательно осмотрели и приняли ценный груз, рассказали в музее. «Встретили ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря» (Москва) и Реставрационно-строительной компании «Архитрав» (Санкт-Петербург), где проводилась реставрация произведений из собрания Пермской художественной галереи. В обновленном виде приехали 23 экспоната!» — сообщается в соцсетях галереи. Мастера реставраций обновили следующие произведения искусства: «Мадонна с младенцем и двумя святыми» (XVI в., Италия), деревянная скульптура «Благословляющий Саваоф на облаках» (XVIII в.), иконы «Мученик Георгий» (XVII в.) и «Преподобный Даниил Столпник» и другие. Работники галереи отправили их в фондохранилище — широкой публике они станут доступны только после переезда музея в новое здание, которое должно открыться в 2023 году. Ранее URA.RU показывало, как специалисты работали над восстановлением скульптуры Саваофа. После переезда в новое здание галерея сможет показать множество экспонатов, которые ранее не выставлялись. Поэтому сейчас идет большая работа по реставрации произведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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