Пермская галерея обновляет фонды перед переездом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермскую художественную галерею после реставрации в федеральных центрах вернулись десятки экспонатов. Эксперты внимательно осмотрели и приняли ценный груз, рассказали в музее.

«Встретили ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря» (Москва) и Реставрационно-строительной компании «Архитрав» (Санкт-Петербург), где проводилась реставрация произведений из собрания Пермской художественной галереи. В обновленном виде приехали 23 экспоната!» — сообщается в соцсетях галереи.

Мастера реставраций обновили следующие произведения искусства: «Мадонна с младенцем и двумя святыми» (XVI в., Италия), деревянная скульптура «Благословляющий Саваоф на облаках» (XVIII в.), иконы «Мученик Георгий» (XVII в.) и «Преподобный Даниил Столпник» и другие. Работники галереи отправили их в фондохранилище — широкой публике они станут доступны только после переезда музея в новое здание, которое должно открыться в 2023 году.

Ранее URA.RU показывало, как специалисты работали над восстановлением скульптуры Саваофа. После переезда в новое здание галерея сможет показать множество экспонатов, которые ранее не выставлялись. Поэтому сейчас идет большая работа по реставрации произведений.

Перед приемкой обновленные работы осматривает комиссия Пермская галерея в VK

Обновленные произведения пока можно увидеть только на фото Пермская галерея в VK

Коллекция икон одна из гордостей галереи Пермская галерея в VK