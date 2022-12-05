Пермская галерея отправляет деревянных богов на реставрацию

06 декабря 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Обширная коллекция галереи готовится к переезду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермская художественная галерея отправит на реставрацию ряд скульптур из коллекции деревянных богов. Для приведения в порядок экспонатов XVIII века музей сейчас ищет подрядчика, следует из аукционной документации. «Пермская галерея объявила конкурс на реставрацию нескольких музейных предметов — семи деревянных скульптур XVIII века», — сообщили URA.RU на площадке RosTender.info. Максимальная стоимость контракта — 4,9 млн рублей. Подрядчик должен будет до конца ноября 2023 года восстановить следующие скульптуры: два «Сидящих Спасителя», две «Фигуры Христа», «Распятие», «Благословляющий Саваоф» и «Благословляющий Христос со сферой в левой руке». Ранее URA.RU показывало, как специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) работают над реставрацией других пермских экспонатов. Для обновления 5 декабря также увезли еще один из символов ПХГ — картину Федора Бронникова «Римские бани».

Пермская художественная галерея отправит на реставрацию ряд скульптур из коллекции деревянных богов. Для приведения в порядок экспонатов XVIII века музей сейчас ищет подрядчика, следует из аукционной документации. «Пермская галерея объявила конкурс на реставрацию нескольких музейных предметов — семи деревянных скульптур XVIII века», — сообщили URA.RU на площадке RosTender.info. Максимальная стоимость контракта — 4,9 млн рублей. Подрядчик должен будет до конца ноября 2023 года восстановить следующие скульптуры: два «Сидящих Спасителя», две «Фигуры Христа», «Распятие», «Благословляющий Саваоф» и «Благословляющий Христос со сферой в левой руке». Ранее URA.RU показывало, как специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) работают над реставрацией других пермских экспонатов. Для обновления 5 декабря также увезли еще один из символов ПХГ — картину Федора Бронникова «Римские бани».