Пермская галерея отправляет деревянных богов на реставрацию

Пермская художественная галерея отправит на реставрацию ряд скульптур из коллекции деревянных богов. Для приведения в порядок экспонатов XVIII века музей сейчас ищет подрядчика, следует из аукционной документации.
«Пермская галерея объявила конкурс на реставрацию нескольких музейных предметов — семи деревянных скульптур XVIII века», — сообщили URA.RU на площадке RosTender.info. Максимальная стоимость контракта — 4,9 млн рублей.
Подрядчик должен будет до конца ноября 2023 года восстановить следующие скульптуры: два «Сидящих Спасителя», две «Фигуры Христа», «Распятие», «Благословляющий Саваоф» и «Благословляющий Христос со сферой в левой руке». Ранее URA.RU показывало, как специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) работают над реставрацией других пермских экспонатов. Для обновления 5 декабря также увезли еще один из символов ПХГ — картину Федора Бронникова «Римские бани».
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