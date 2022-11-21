21 ноября 2022

Опубликованы кадры реставрации главных сокровищ Пермской галереи

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Деревянные боги. Пермь, деревянная скульптура, деревянные боги
Пермскую деревянную скульптуру реставрируют перед переездом (архивное фото) Фото:

Экспонаты Пермской художественной галереи перед переездом в новое здание проходят реставрацию. Это касается и уникальной коллекции деревянной скульптуры, которая хранится в музее. Так, специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) сейчас работают над скульптурой благословляющего Саваофа, которая была создана в XVIII веке.

«Специалисты занимаются трудоемким процессом удаления покрывной пленки (старого лака и копоти с налетом). Однако поверхность скульптуры сильно разрушена — имеется множество утрат красочного слоя с левкасом, что делает места удаления старого покрытия труднодоступными», — сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Мастера отмечают, что несмотря на повреждения, скульптура сохранила первоначальный красочный слой из сплава золота и серебра. Фото и видео работы над уникальным произведением опубликовали в соцсетях ВХНРЦ.

Изображение Господа Саваофа считается довольно редким, отмечают в центре. Канонично его представляли как седовласого старца с ликом, заключенным в треугольник, символизирующим Святую Троицу.

В этом году Пермская галерея отметила вековой юбилей, с чем ее коллектив поздравил президент РФ Владимир Путин. В 2023 году музей должен переехать в новое здание, которое сейчас строится. Федеральный бюджет выделял на строительство 1,7 млрд рублей. Общая стоимость проекта в декабре 2022 года составляла 6,5 млрд рублей, но позже губернатор Дмитрий Махонин сообщал об удорожании объекта.

Скульптура имеет повреждения, но скоро ее обновят
Мастер работает очень аккуратно
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Экспонаты Пермской художественной галереи перед переездом в новое здание проходят реставрацию. Это касается и уникальной коллекции деревянной скульптуры, которая хранится в музее. Так, специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) сейчас работают над скульптурой благословляющего Саваофа, которая была создана в XVIII веке. «Специалисты занимаются трудоемким процессом удаления покрывной пленки (старого лака и копоти с налетом). Однако поверхность скульптуры сильно разрушена — имеется множество утрат красочного слоя с левкасом, что делает места удаления старого покрытия труднодоступными», — сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Мастера отмечают, что несмотря на повреждения, скульптура сохранила первоначальный красочный слой из сплава золота и серебра. Фото и видео работы над уникальным произведением опубликовали в соцсетях ВХНРЦ. Изображение Господа Саваофа считается довольно редким, отмечают в центре. Канонично его представляли как седовласого старца с ликом, заключенным в треугольник, символизирующим Святую Троицу. В этом году Пермская галерея отметила вековой юбилей, с чем ее коллектив поздравил президент РФ Владимир Путин. В 2023 году музей должен переехать в новое здание, которое сейчас строится. Федеральный бюджет выделял на строительство 1,7 млрд рублей. Общая стоимость проекта в декабре 2022 года составляла 6,5 млрд рублей, но позже губернатор Дмитрий Махонин сообщал об удорожании объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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