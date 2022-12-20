Жители Миасса высмеяли Снегурочку в ледовом городке и сравнили со знаменитой Аленкой. Фото

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Миасс, Снегурочка, снегурочка
Фигуры Деда Мороза и Снегурочки удивили миассцев Фото:

Жители Миасс Челябинской области высмеяли фигуру Снегурочки в ледовом городке на центральной площади. В соцсетях пишут, что скульптура получилась уродливой и похожа на печально знаменитую Аленку в Нововоронеже.

«Снегурочка в ледовом городке на центральной площади уж слишком похода на знаменитую нововоронежскую Аленку. Есть сходство?», — такое сообщение появилось в телеграмм-канале «Миасский пломбир».

Аналогичный пост появился в паблике «Свободный Миасс» во «ВКонтакте». Кто-то из пользователей назвал Снегурочку уродкой. Сходство в скульптурах, судя по фото, действительно есть. Другие заметили, что и фигура Деда Мороза вызывает вопросы.

«„Лик Апокалипсиса“, „Она накрасится и будет норм, как будто первый раз девчонку увидели!“, „Какой год, такая и Снегурочка!“», — пишут пользователи паблика о Снегурочке.

Памятник Аленке, о котором идет речь, стал подарком селу Новая Аленовка на 250-летие. Скульптуру установили в декабре 2020 года. Согласно городским легендам, Аленка, которой был поставлен памятник, основала село. Жители сочли скульптуру крайне неудачной, сравнив ее с персонажами фильмов ужасов. После вала критики, через три дня после открытия скульптуру демонтировали.

Фото: телеграмм-канал «Миасский пломбир»

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Жители Миасс Челябинской области высмеяли фигуру Снегурочки в ледовом городке на центральной площади. В соцсетях пишут, что скульптура получилась уродливой и похожа на печально знаменитую Аленку в Нововоронеже. «Снегурочка в ледовом городке на центральной площади уж слишком похода на знаменитую нововоронежскую Аленку. Есть сходство?», — такое сообщение появилось в телеграмм-канале «Миасский пломбир». Аналогичный пост появился в паблике «Свободный Миасс» во «ВКонтакте». Кто-то из пользователей назвал Снегурочку уродкой. Сходство в скульптурах, судя по фото, действительно есть. Другие заметили, что и фигура Деда Мороза вызывает вопросы. «„Лик Апокалипсиса“, „Она накрасится и будет норм, как будто первый раз девчонку увидели!“, „Какой год, такая и Снегурочка!“», — пишут пользователи паблика о Снегурочке. Памятник Аленке, о котором идет речь, стал подарком селу Новая Аленовка на 250-летие. Скульптуру установили в декабре 2020 года. Согласно городским легендам, Аленка, которой был поставлен памятник, основала село. Жители сочли скульптуру крайне неудачной, сравнив ее с персонажами фильмов ужасов. После вала критики, через три дня после открытия скульптуру демонтировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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