В Тюменской области резко выросла стоимость жилья

Застройщики вынуждены компенсировать свои расходы за счет стоимости готовых квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цена за квадратный метр в тюменских новостройках к концу года выросла почти на 20% и составляет 108 тыс. рублей. Такие цифры в своих исследованиях приводят аналитики компании «Этажи». В конце 2021 года купить квартиру в новостройке можно было по цене 91 тыс. рублей за квадрат.

«Цена на жилье в Тюмени растет и будет расти. Застройщик сейчас вынужден отдавать большие деньги банкам — проценты по кредитам из-за введения эскроу счетов, комиссионные за пониженные ставки. Эти затраты нужно компенсировать», — рассказала URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

По ее словам, как только застройщики перестали получать деньги напрямую от покупателя, им стало не выгодно искусственно сдерживать рост цены квадратного метра. Дорожают и квартиры на вторичном рынке. Там сейчас цена за квадратный метр составляет около 100 тыс. рублей.

«Люди, которые продают квартиру на вторичном рынке, вырученные деньги вложат в квартиру в новостройке, а там цена растет. Значит, продать хочется подороже», — пояснила Бабушкина.

По ее словам, на рынке недвижимости никакого реального регулирования цен не существует. Ранее URA.RU рассказывало, на какие хитрости идут застройщики, чтобы привлечь покупателей.