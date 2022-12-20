В Пермь приедет федеральный куратор ПФО

В Пермь приедет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

21 декабря 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко (в центре) был в Перми полгода назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пятницу, 23 декабря, в Пермь приедет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чернышенко. «Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом посетит Пермский край. Вице-премьер проведет заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми и Оргкомитета по подготовке и проведению в 2023 году в столице Прикамья международного форума „Россия — Спортивная держава“», — рассказали в пресс-службе Чернышенко. Планируется также, что вице-премьер познакомится с проектом строительства межвузовского кампуса в Камской долине. Источник в оргкомитете добавил, что на заседании основным вопросом станет событийная линейка мероприятий в рамках празднования 330-летия. Ранее URA.RU сообщало, что заявка Пермского края стала победителем конкурсного отбора по строительству кампусов. Последнее заседание федерального оргкомитета под председательством Дмитрия Чернышенко состоялось в июне 2022 года.

В пятницу, 23 декабря, в Пермь приедет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чернышенко. «Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко с рабочим визитом посетит Пермский край. Вице-премьер проведет заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми и Оргкомитета по подготовке и проведению в 2023 году в столице Прикамья международного форума „Россия — Спортивная держава“», — рассказали в пресс-службе Чернышенко. Планируется также, что вице-премьер познакомится с проектом строительства межвузовского кампуса в Камской долине. Источник в оргкомитете добавил, что на заседании основным вопросом станет событийная линейка мероприятий в рамках празднования 330-летия. Ранее URA.RU сообщало, что заявка Пермского края стала победителем конкурсного отбора по строительству кампусов. Последнее заседание федерального оргкомитета под председательством Дмитрия Чернышенко состоялось в июне 2022 года.