От удара машину отбросило на людей на тротуаре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После столкновения с LADA автомобиль Hyundai отбросило на пешеходов, стоящих на тротуаре на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

«Hyundai и LADA столкнулись сегодня в Тюмени, на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской. От удара иномарку отбросило на двух пешеходов, стоящих на тротуаре», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие получили травмы. Также медицинская помощь потребовалась людям в столкнувшихся машинах: водителю LADA и пассажиру Hyundai. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: УГИБДД по Тюменской области

Фото: УГИБДД по Тюменской области