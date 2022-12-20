20 декабря 2022

В Тюмени иномарка влетела в пешеходов на тротуаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские картинки. Пермь, тротуар в снегу, весна в городе
От удара машину отбросило на людей на тротуаре Фото:

После столкновения с LADA автомобиль Hyundai отбросило на пешеходов, стоящих на тротуаре на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

«Hyundai и LADA столкнулись сегодня в Тюмени, на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской. От удара иномарку отбросило на двух пешеходов, стоящих на тротуаре», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие получили травмы. Также медицинская помощь потребовалась людям в столкнувшихся машинах: водителю LADA и пассажиру Hyundai. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото:
Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

После столкновения с LADA автомобиль Hyundai отбросило на пешеходов, стоящих на тротуаре на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона. «Hyundai и LADA столкнулись сегодня в Тюмени, на перекрестке улиц Профсоюзной и Советской. От удара иномарку отбросило на двух пешеходов, стоящих на тротуаре», — рассказали в пресс-службе. Пострадавшие получили травмы. Также медицинская помощь потребовалась людям в столкнувшихся машинах: водителю LADA и пассажиру Hyundai. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...