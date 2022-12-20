20 декабря 2022

В Челябинске продают елку из крышек от шампанского. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация Шампанских вин в алкомаркете Магнум. Екатеринбург, вино, пробка, бутылки, шампанское, алкоголь
Елку изготовили из проволочных крышек от бутылок с шампанским Фото:

В Челябинске продают елку из крышек от шампанского за 99 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

«Продаю елку из мюзле высотой два метра. Ручная работа, Эксклюзив!», — гласит текст на Avito.

Ранее в Челябинске на продажу выставили «счастливую» елку из старых подков. Продавец обозначил цену в пять млн рублей, чтобы хватило на покупку квартиры для сына.

Самодельная елка достигает в высоту два метра

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинске продают елку из крышек от шампанского за 99 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. «Продаю елку из мюзле высотой два метра. Ручная работа, Эксклюзив!», — гласит текст на Avito. Ранее в Челябинске на продажу выставили «счастливую» елку из старых подков. Продавец обозначил цену в пять млн рублей, чтобы хватило на покупку квартиры для сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...