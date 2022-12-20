Елку изготовили из проволочных крышек от бутылок с шампанским
В Челябинске продают елку из крышек от шампанского за 99 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.
«Продаю елку из мюзле высотой два метра. Ручная работа, Эксклюзив!», — гласит текст на Avito.
Ранее в Челябинске на продажу выставили «счастливую» елку из старых подков. Продавец обозначил цену в пять млн рублей, чтобы хватило на покупку квартиры для сына.
Самодельная елка достигает в высоту два метра
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