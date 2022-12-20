В «Яндексе» назвали топ стран, которые тюменцы выбирают для новогодних путешествий

В новогодние праздники тюменцы отправятся в Эмираты, Турцию и Таиланд

На праздники тюменцы собираются отправиться на популярные курорты и в Казахстан Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Самыми популярными зарубежными странами для поездок на новогодние праздники у жителей Тюмени являются Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Таиланд, Израиль и Казахстан. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

«Топ-5 самых популярных стран для новогодних путешествий у жителей Тюмени — это ОАЭ, Турция, Таиланд, Израиль и Казахстан. Среди городов лидируют Дубай, Стамбул, Пхукет, Тель-Авив и Астана», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

Тюменцы также хотят использовать праздничные выходные и для поездок по России. Согласно данным по поиску авиабилетов и бронированию отелей, жители региона собираются в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград, Красноярск, Казань, Надым и Новый Уренгой.

В среднем поездки тюменцев за границу продлятся 11 дней, билеты обойдутся в 53 500 рублей на человека в обе стороны. По России — восемь дней, стоимость перелетов — 16 300 рублей.