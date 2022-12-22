Арестович рассказал о гибели своего друга под Бахмутом

22 декабря 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Под Бахмутом погиб Александр Снегуровский, рассказал Алексей Арестович Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время боевых действий на бахмутском направлении погиб Александр Снегуровский. Об этом рассказал друг погибшего, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Под Бахмутом погиб мой друг, Александр Снегуровский», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он отмечает, что он был одним из лучших разведчиков Украины. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 22 декабря командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал Зеленскому вывести войска из Бахмута. Рекомендация связана с тем, что это направление является опасным и малоперспективным для армии Украины.

Во время боевых действий на бахмутском направлении погиб Александр Снегуровский. Об этом рассказал друг погибшего, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Под Бахмутом погиб мой друг, Александр Снегуровский», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он отмечает, что он был одним из лучших разведчиков Украины. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. 22 декабря командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал Зеленскому вывести войска из Бахмута. Рекомендация связана с тем, что это направление является опасным и малоперспективным для армии Украины.