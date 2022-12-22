К Екатеринбургу прибыл самолет администрации Путина

Самолет сделал несколько кругов над Екатеринбургом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Над Екатеринбургом и Нижним Тагилом перед предполагаемым приездом президента РФ Владимира Путина сделал несколько кругов самолет-ретранслятор Ту-214СР, который разрабатывался специально для администрации главы государства. Соответствующая информация появилась на сервисе Flightradar.

«Tupolev Tu-214SR. Москва — Екатеринбург», — говорится в карточке рейса. Самолет сделал несколько кругов над Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Воздушное судно продолжает полет.

Приезд Владимира Путина в Свердловскую область анонсировался 20 декабря. Официальных подтверждений администрация президента не публиковала, однако источники сообщают, что Путин может посетить «Уралвагонзавод» — там после 12:00 сотрудникам запретили перемещаться по предприятию.