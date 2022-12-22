Строители перешли в новую фазу возведения «путинского» автобана в Свердловской области

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Евгений Куйвашев в Алапаевске., экскаватор, земляные работы, самосвал
Строительство трассы проходит на участке «Дюртюли — Ачит» (архивное фото) Фото:

Прокладка свердловского участка автомагистрали М-12 (Москва — Екатеринбург), которую называют «путинским» автобаном, перешла в активную фазу — строители проводят коммуникации. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Подготовка к строительству участка скоростной трассы М-12 вошла в активную фазу», — говорится в сообщении ДИПа. Там отметили, что компания «Автодор» и ДСК «Автобан» договорились о строительстве трассы на участке «Дюртюли — Ачит».

Трасса «Москва — Казань была продлена до Екатеринбурга в 2021 году. С соответствующим предложением выступал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что некоторые участки дороги будут платными, но позволят свердловским водителям быстрее добраться, до Казани, Москвы и других городов.

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Прокладка свердловского участка автомагистрали М-12 (Москва — Екатеринбург), которую называют «путинским» автобаном, перешла в активную фазу — строители проводят коммуникации. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Подготовка к строительству участка скоростной трассы М-12 вошла в активную фазу», — говорится в сообщении ДИПа. Там отметили, что компания «Автодор» и ДСК «Автобан» договорились о строительстве трассы на участке «Дюртюли — Ачит». Трасса «Москва — Казань была продлена до Екатеринбурга в 2021 году. С соответствующим предложением выступал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что некоторые участки дороги будут платными, но позволят свердловским водителям быстрее добраться, до Казани, Москвы и других городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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