Мэр Перми признался в нарушении закона

Глава Перми Алексей Демкин признался, что несколько раз на своем автомобиле превышал допустимую скорость. За это он неоднократно платил штрафы, сказал градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«Я сам несколько раз попадал на штрафы за превышение скорости. И штрафы небольшие, но ты начинаешь задаваться вопросом: стоит ли тратить деньги на эти штрафы? Ситуация не бывает такой, что нужно гнать, нарушая скоростной режим. Тише едешь дальше будешь. Штраф останавливает», — сказал Демкин, отвечая на вопросы пермяков.
Ранее URA.RU сообщало, что дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению.
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