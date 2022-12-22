Мэр Перми признался в нарушении закона

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин превышал скорость, нарушая ПДД Фото:

Глава Перми Алексей Демкин признался, что несколько раз на своем автомобиле превышал допустимую скорость. За это он неоднократно платил штрафы, сказал градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Я сам несколько раз попадал на штрафы за превышение скорости. И штрафы небольшие, но ты начинаешь задаваться вопросом: стоит ли тратить деньги на эти штрафы? Ситуация не бывает такой, что нужно гнать, нарушая скоростной режим. Тише едешь дальше будешь. Штраф останавливает», — сказал Демкин, отвечая на вопросы пермяков.

Ранее URA.RU сообщало, что дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению.

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Глава Перми Алексей Демкин признался, что несколько раз на своем автомобиле превышал допустимую скорость. За это он неоднократно платил штрафы, сказал градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Я сам несколько раз попадал на штрафы за превышение скорости. И штрафы небольшие, но ты начинаешь задаваться вопросом: стоит ли тратить деньги на эти штрафы? Ситуация не бывает такой, что нужно гнать, нарушая скоростной режим. Тише едешь дальше будешь. Штраф останавливает», — сказал Демкин, отвечая на вопросы пермяков. Ранее URA.RU сообщало, что дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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