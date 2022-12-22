Мэр Перми признался в нарушении закона

22 декабря 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин превышал скорость, нарушая ПДД Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин признался, что несколько раз на своем автомобиле превышал допустимую скорость. За это он неоднократно платил штрафы, сказал градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Я сам несколько раз попадал на штрафы за превышение скорости. И штрафы небольшие, но ты начинаешь задаваться вопросом: стоит ли тратить деньги на эти штрафы? Ситуация не бывает такой, что нужно гнать, нарушая скоростной режим. Тише едешь дальше будешь. Штраф останавливает», — сказал Демкин, отвечая на вопросы пермяков. Ранее URA.RU сообщало, что дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению.

Глава Перми Алексей Демкин признался, что несколько раз на своем автомобиле превышал допустимую скорость. За это он неоднократно платил штрафы, сказал градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Я сам несколько раз попадал на штрафы за превышение скорости. И штрафы небольшие, но ты начинаешь задаваться вопросом: стоит ли тратить деньги на эти штрафы? Ситуация не бывает такой, что нужно гнать, нарушая скоростной режим. Тише едешь дальше будешь. Штраф останавливает», — сказал Демкин, отвечая на вопросы пермяков. Ранее URA.RU сообщало, что дороги Перми заняли девятую строчку рейтинга самых опасных в России по версии страховой компании «Согласие». Топ-10 составлялся на основе данных за 2021 год о ДТП, после которых автомобиль не подлежал восстановлению.