Бывшему замруководителя челябинского МКУ продлили срок в СИЗО

Сергей Люмибов останется под арестом до 27 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Суд продлил на два месяца срок содержания в СИЗО экс-замдиректора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда» Челябинска Сергея Любимова, который обвиняется в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение было принято 22 декабря Тракторозаводским районным судом Челябинска.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому продлили меру пресечения в виде ареста до 27 февраля. Прокуратура ходатайство следствия поддержала», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В этом же суде 22 декабря был продлен до 27 февраля срок содержания в СИЗО бывшего вице-мэра Петра Конарева. По версии следствия, именно Конарев возглавил организованную преступную группировку, в которую входили руководители МКУ, получавшие взятки с коммерсантов за ларьки.

Любимов и его бывший руководитель Александр Грезев были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области 11 июня. Их подозревают в получении взяток на сумму более 3 миллионов рублей и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Позже, 20 июля, задержали еще одного бывшего замдиректора МКУ — Вадима Левченко. А 9 сентября при попытке уехать из Челябинска был задержан Конарев. Грезева 27 октября отпустили под домашний арест за сотрудничество со следствием. Все остальные фигуранты остаются в СИЗО.

Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Поводом для увольнения стали проверки, инициированные мэрией.