Бывший вице-мэр Челябинска встретит новогодние праздники в СИЗО

Новый год Петр Конарев проведет за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывший заместитель главы администрации Челябинска Петр Конарев останется под арестом еще на два месяца — до 27 февраля. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Тракторозаводский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания обвиняемого под стражей продлен до 8 месяцев и 17 дней, то есть до 27 февраля 2023 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сотрудники ФСБ задержали Конарева по дороге в екатеринбургский аэропорт Кольцово 9 сентября, при попытке скрыться из Челябинска. На следующий день Курчатовский районный суд арестовал его до 27 октября, а затем срок ареста был продлен. Адвокаты Конарева пытались оспорить решение, но безуспешно. Кроме того, арест наложен на счета и имущество обвиняемого — в общей сложности на десятки миллионов рублей.

Показания на Конарева дали Грезев и его бывший заместитель Любимов, которые считаются соучастниками бывшего вице-мэра. По версии следствия, с 2019 года созданная Конаревым ОПГ, включающая руководителей челябинского МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, Сергея Любимова и Александра Грезева, обложила данью владельцев незаконных киосков и павильонов в Челябинске.

Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Поводом для увольнения стали проверки, инициированные властями Челябинска.