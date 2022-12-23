Силовики расследуют гибель тюменцев на «трассе смерти»

24 декабря 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Прокурор Тюменской области выяснит причины случившегося ДТП, в результате которого погибли четыре человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Уватском районе, которое произошло 23 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале Прокуратуры Тюменской области. «Следователь следственного отдела ОМВД по Уватскому району возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ „нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование уголовного дела на контроль», — рассказали в ведомстве . Там же отметили, что прокурору предстоит выяснить причины аварии и оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, когда столкнулись легковой автомобиль «Хендэ» и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Уватском районе, которое произошло 23 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале Прокуратуры Тюменской области. «Следователь следственного отдела ОМВД по Уватскому району возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ „нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование уголовного дела на контроль», — рассказали в ведомстве. Там же отметили, что прокурору предстоит выяснить причины аварии и оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, когда столкнулись легковой автомобиль «Хендэ» и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель уснул за рулем.