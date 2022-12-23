23 декабря 2022
22 декабря 2022

Силовики расследуют гибель тюменцев на «трассе смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд
Прокурор Тюменской области выяснит причины случившегося ДТП, в результате которого погибли четыре человека Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Уватском районе, которое произошло 23 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале Прокуратуры Тюменской области.

«Следователь следственного отдела ОМВД по Уватскому району возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ „нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование уголовного дела на контроль», — рассказали в ведомстве.

Там же отметили, что прокурору предстоит выяснить причины аварии и оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, когда столкнулись легковой автомобиль «Хендэ» и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Уватском районе, которое произошло 23 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале Прокуратуры Тюменской области. «Следователь следственного отдела ОМВД по Уватскому району возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ „нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование уголовного дела на контроль», — рассказали в ведомстве. Там же отметили, что прокурору предстоит выяснить причины аварии и оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, когда столкнулись легковой автомобиль «Хендэ» и большегруз «Вольво». По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...