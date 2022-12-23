Свердловский сторож хранил наркотики в школе

24 декабря 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Охранник хранил наркотики в школьной раздевалке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Ертарский (Свердловская область) сторож хранил наркотики в раздевалки школы №27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «С целью скрыть незаконное приобретение наркотиков обвиняемый спрятал растение в бельевой отсек дивана в помещении раздевалки МБОУ Ертарской СОШ № 27, где и продолжил незаконно хранить наркотические средства до момента изъятия сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства. В полицию об инциденте сообщили 24 августа, силовики в этот же день провели расследование и выяснили обстоятельства происшествия. Теперь сторожа ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе были наркотики. Их он планировал сбывать при помощи тайников-закладок.

В поселке Ертарский (Свердловская область) сторож хранил наркотики в раздевалки школы №27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «С целью скрыть незаконное приобретение наркотиков обвиняемый спрятал растение в бельевой отсек дивана в помещении раздевалки МБОУ Ертарской СОШ № 27, где и продолжил незаконно хранить наркотические средства до момента изъятия сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства. В полицию об инциденте сообщили 24 августа, силовики в этот же день провели расследование и выяснили обстоятельства происшествия. Теперь сторожа ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе были наркотики. Их он планировал сбывать при помощи тайников-закладок.