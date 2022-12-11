В Екатеринбурге задержали студента с наркотиками

12 декабря 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Молодому человеку, которого задержали полицейские, грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе были наркотики. Их он планировал сбывать при помощи тайников-закладок. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «8 декабря около 22.00 сотрудниками ОНК УМВД Екатеринбурга на улице Цвиллинга, напротив дома №48, при отработке оперативной информации задержали подозрительного молодого человека», — заявили в ведомстве. Полицейские решили проверить парня на наличие наркотиков и обнаружили несколько свертков с запрещенными веществами. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он является безработным студентом и планировал сбывать наркотики через тайники-закладки на территории Екатеринбурга. «В настоящее время подозреваемый задержан в административном порядке по ч.1 ст. 6.9 КоАП Российской Федерации — за потребление наркотических средств», — сообщили полицейские. Студенту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия. Также силовики находятся в поисках соучастников, каналов поставки и сбыта наркотиков.

В Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе были наркотики. Их он планировал сбывать при помощи тайников-закладок. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «8 декабря около 22.00 сотрудниками ОНК УМВД Екатеринбурга на улице Цвиллинга, напротив дома №48, при отработке оперативной информации задержали подозрительного молодого человека», — заявили в ведомстве. Полицейские решили проверить парня на наличие наркотиков и обнаружили несколько свертков с запрещенными веществами. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он является безработным студентом и планировал сбывать наркотики через тайники-закладки на территории Екатеринбурга. «В настоящее время подозреваемый задержан в административном порядке по ч.1 ст. 6.9 КоАП Российской Федерации — за потребление наркотических средств», — сообщили полицейские. Студенту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия. Также силовики находятся в поисках соучастников, каналов поставки и сбыта наркотиков.