11 декабря 2022

В Екатеринбурге задержали студента с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Молодому человеку, которого задержали полицейские, грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе были наркотики. Их он планировал сбывать при помощи тайников-закладок. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«8 декабря около 22.00 сотрудниками ОНК УМВД Екатеринбурга на улице Цвиллинга, напротив дома №48, при отработке оперативной информации задержали подозрительного молодого человека», — заявили в ведомстве. Полицейские решили проверить парня на наличие наркотиков и обнаружили несколько свертков с запрещенными веществами.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он является безработным студентом и планировал сбывать наркотики через тайники-закладки на территории Екатеринбурга. «В настоящее время подозреваемый задержан в административном порядке по ч.1 ст. 6.9 КоАП Российской Федерации — за потребление наркотических средств», — сообщили полицейские.

Студенту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия. Также силовики находятся в поисках соучастников, каналов поставки и сбыта наркотиков.

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В Екатеринбурге силовики задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе были наркотики. Их он планировал сбывать при помощи тайников-закладок. Об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «8 декабря около 22.00 сотрудниками ОНК УМВД Екатеринбурга на улице Цвиллинга, напротив дома №48, при отработке оперативной информации задержали подозрительного молодого человека», — заявили в ведомстве. Полицейские решили проверить парня на наличие наркотиков и обнаружили несколько свертков с запрещенными веществами. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он является безработным студентом и планировал сбывать наркотики через тайники-закладки на территории Екатеринбурга. «В настоящее время подозреваемый задержан в административном порядке по ч.1 ст. 6.9 КоАП Российской Федерации — за потребление наркотических средств», — сообщили полицейские. Студенту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия. Также силовики находятся в поисках соучастников, каналов поставки и сбыта наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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