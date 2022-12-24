24 декабря 2022
23 декабря 2022

За аренду квартиры в центре Тюмени придется заплатить 180 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне
В квартире выполнен дизайнерский ремонт Фото:

В центре Тюмени сдают четырехкомнатную квартиру. За первый месяц проживания в ней придется заплатить 180 тысяч рублей. Объявление о сдаче квартиры опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».

«Четырехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров расположена на улице Герцена. Стоимость аренды — 100 тысяч рублей в месяц, комиссия 70 тысяч, залог 10 тысяч», — сообщается в объявлении.

Квартира расположена на пятом этаже, укомплектована всей необходимой техникой и мебелью. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Отмечается, что квартира находится в идеальном состоянии, так как ранее в ней никто не жил.

Ранее URA.RU писало, что аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется в 105 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить за первый месяц проживания из-за комиссии и залога.

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В центре Тюмени сдают четырехкомнатную квартиру. За первый месяц проживания в ней придется заплатить 180 тысяч рублей. Объявление о сдаче квартиры опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан». «Четырехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров расположена на улице Герцена. Стоимость аренды — 100 тысяч рублей в месяц, комиссия 70 тысяч, залог 10 тысяч», — сообщается в объявлении. Квартира расположена на пятом этаже, укомплектована всей необходимой техникой и мебелью. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Отмечается, что квартира находится в идеальном состоянии, так как ранее в ней никто не жил. Ранее URA.RU писало, что аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется в 105 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить за первый месяц проживания из-за комиссии и залога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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