В квартире выполнен дизайнерский ремонт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центре Тюмени сдают четырехкомнатную квартиру. За первый месяц проживания в ней придется заплатить 180 тысяч рублей. Объявление о сдаче квартиры опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».

«Четырехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров расположена на улице Герцена. Стоимость аренды — 100 тысяч рублей в месяц, комиссия 70 тысяч, залог 10 тысяч», — сообщается в объявлении.

Квартира расположена на пятом этаже, укомплектована всей необходимой техникой и мебелью. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Отмечается, что квартира находится в идеальном состоянии, так как ранее в ней никто не жил.

Ранее URA.RU писало, что аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется в 105 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить за первый месяц проживания из-за комиссии и залога.