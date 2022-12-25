Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия отбила атаки ВСУ на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. ВСУ потеряли на этом направлении более 50 солдат, танк и три боевые машины.

На донецком направлении российская армия уничтожила более 80 украинских военных и наемников. На купянском направлении военные РФ поразили опорные пункты в районе Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и уничтожили более 30 солдат ВСУ. Также украинская армия потеряла до 60-ти солдат, включая раненых и убитых, на красно-лиманском направлении.

Российские военные заняли выгодные позиции на красно-лиманском направлении. После чего армия РФ успешно отбила атаки ВСУ в районе Красного Лимана. В субботу в Минобороны РФ сообщали об уничтожении группы иностранных наемников на донецком направлении, ВСУ и наемники потеряли около 60 бойцов, передает « Царьград».

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Российская армия отбила атаки ВСУ на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На южно-донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. ВСУ потеряли на этом направлении более 50 солдат, танк и три боевые машины. На донецком направлении российская армия уничтожила более 80 украинских военных и наемников. На купянском направлении военные РФ поразили опорные пункты в районе Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и уничтожили более 30 солдат ВСУ. Также украинская армия потеряла до 60-ти солдат, включая раненых и убитых, на красно-лиманском направлении. Российские военные заняли выгодные позиции на красно-лиманском направлении. После чего армия РФ успешно отбила атаки ВСУ в районе Красного Лимана. В субботу в Минобороны РФ сообщали об уничтожении группы иностранных наемников на донецком направлении, ВСУ и наемники потеряли около 60 бойцов, передает « Царьград».
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