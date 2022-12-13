Армия России трижды отбила атаки ВСУ в районе Красного Лимана

ВС РФ отбили три штурмовые группы ВСУ в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отбиты российскими войсками на красно-лиманском направлении. Также были уничтожены более 40 человек на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ <…> в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что потери украинских бойцов составили более 50 человек, а также ряд военной техники. На купянском направлении уничтожено более 40 военных ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Минобороны РФ также сообщали, что российские войска поразили цели в 177 районах страны.
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