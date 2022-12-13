Армия России трижды отбила атаки ВСУ в районе Красного Лимана

Армия России отбила атаки ВСУ на купянском направлении и красно-лиманском направлениях
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
ВС РФ отбили три штурмовые группы ВСУ в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отбиты российскими войсками на красно-лиманском направлении. Также были уничтожены более 40 человек на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ <…> в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что потери украинских бойцов составили более 50 человек, а также ряд военной техники. На купянском направлении уничтожено более 40 военных ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Минобороны РФ также сообщали, что российские войска поразили цели в 177 районах страны.

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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отбиты российскими войсками на красно-лиманском направлении. Также были уничтожены более 40 человек на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ <…> в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что потери украинских бойцов составили более 50 человек, а также ряд военной техники. На купянском направлении уничтожено более 40 военных ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Минобороны РФ также сообщали, что российские войска поразили цели в 177 районах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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