Тюменские власти не контролируют цены на овощи местного производства

В тюменском департаменте АПК заявили, что власти не контролируют цены на местные овощи

26 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Томаты местного производства стоят в Тюмени дороже привозных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюменской области практически не влияют на ценовую политику местных крупных производителей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, департамент в этом случае может скорее анализировать, чем контролировать. «Мы понимаем, что местным предприятиям приходится вести свою ценовую политику. Например, летом производить огурцы закрытого грунта им не выгодно — у нас огромное количество людей на самообеспечении за счет дач и собственных хозяйств. А на итоговую цену влияет и себестоимость, и те наценки, которые вводят торговые сети — все хотят получить свою прибыль», — отметил Чейметов. По его словам, себестоимость будет снижаться при увеличении объемов производства. Сейчас один из производителей, тепличный комбинат «ТюменьАгро», расширяет свои площади и строит дополнительные теплицы. После этого комбинат станет крупнейшим в России производителем овощей закрытого грунта. Однако, как уже писало URA.RU, цены на его продукцию в рознице выше, чем на привозную. Агентство направило в комбинат запрос о тонкостях ценовой политики, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские фермеры испытывают проблемы из-за санкций, введенных против России странами Евросоюза и США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Тюменской области практически не влияют на ценовую политику местных крупных производителей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, департамент в этом случае может скорее анализировать, чем контролировать. «Мы понимаем, что местным предприятиям приходится вести свою ценовую политику. Например, летом производить огурцы закрытого грунта им не выгодно — у нас огромное количество людей на самообеспечении за счет дач и собственных хозяйств. А на итоговую цену влияет и себестоимость, и те наценки, которые вводят торговые сети — все хотят получить свою прибыль», — отметил Чейметов. По его словам, себестоимость будет снижаться при увеличении объемов производства. Сейчас один из производителей, тепличный комбинат «ТюменьАгро», расширяет свои площади и строит дополнительные теплицы. После этого комбинат станет крупнейшим в России производителем овощей закрытого грунта. Однако, как уже писало URA.RU, цены на его продукцию в рознице выше, чем на привозную. Агентство направило в комбинат запрос о тонкостях ценовой политики, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские фермеры испытывают проблемы из-за санкций, введенных против России странами Евросоюза и США.