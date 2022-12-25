25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Тюменские власти не контролируют цены на овощи местного производства

В тюменском департаменте АПК заявили, что власти не контролируют цены на местные овощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, помидоры, томаты
Томаты местного производства стоят в Тюмени дороже привозных Фото:

Власти Тюменской области практически не влияют на ценовую политику местных крупных производителей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, департамент в этом случае может скорее анализировать, чем контролировать.

«Мы понимаем, что местным предприятиям приходится вести свою ценовую политику. Например, летом производить огурцы закрытого грунта им не выгодно — у нас огромное количество людей на самообеспечении за счет дач и собственных хозяйств. А на итоговую цену влияет и себестоимость, и те наценки, которые вводят торговые сети — все хотят получить свою прибыль», — отметил Чейметов.

По его словам, себестоимость будет снижаться при увеличении объемов производства. Сейчас один из производителей, тепличный комбинат «ТюменьАгро», расширяет свои площади и строит дополнительные теплицы. После этого комбинат станет крупнейшим в России производителем овощей закрытого грунта. Однако, как уже писало URA.RU, цены на его продукцию в рознице выше, чем на привозную.

Агентство направило в комбинат запрос о тонкостях ценовой политики, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские фермеры испытывают проблемы из-за санкций, введенных против России странами Евросоюза и США.

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Власти Тюменской области практически не влияют на ценовую политику местных крупных производителей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, департамент в этом случае может скорее анализировать, чем контролировать. «Мы понимаем, что местным предприятиям приходится вести свою ценовую политику. Например, летом производить огурцы закрытого грунта им не выгодно — у нас огромное количество людей на самообеспечении за счет дач и собственных хозяйств. А на итоговую цену влияет и себестоимость, и те наценки, которые вводят торговые сети — все хотят получить свою прибыль», — отметил Чейметов. По его словам, себестоимость будет снижаться при увеличении объемов производства. Сейчас один из производителей, тепличный комбинат «ТюменьАгро», расширяет свои площади и строит дополнительные теплицы. После этого комбинат станет крупнейшим в России производителем овощей закрытого грунта. Однако, как уже писало URA.RU, цены на его продукцию в рознице выше, чем на привозную. Агентство направило в комбинат запрос о тонкостях ценовой политики, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские фермеры испытывают проблемы из-за санкций, введенных против России странами Евросоюза и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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