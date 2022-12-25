Космонавт пригласил больного мальчика из ХМАО на космодром

26 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Сергей Кудь-Сверчков пригласил школьника посмотреть на старт ракеты Фото: Пресс-служба Роскосмоса Космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков пригласил юного пациента из югорского онкодинспансера посмотреть на запуск ракеты с космодрома. Это произошло во время прямой трансляции «Год взаимопомощи в Югре: планы и предложения 2023» в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Хотели бы Федора пригласить на пуск ракеты. Это незабываемое зрелище даже для космонавтов. Думаю, для Федора, который очень любит космос, это будет настоящим праздником», — сказал Кудь-Сверчков.



Губернатор ХМАО посоветовала мальчику, который также был на видеосвязи, готовиться к этому событию. «Все, Федор, космос ждет. Надо выздоравливать. Команда настроена, что у нее будет такой замечательный участник. Мы все, участвующие в этой встрече, желаем тебе выздоровления!» — сказала Комарова.



Ранее URA.RU сообщало о том, что Герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков подарил губернатору ХМАО Наталье Комаровой фотографию югорского флага, сделанную на космической орбите с борта Международной космической станции. Космонавт вручил подарок главе региона на форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме.

Космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков пригласил юного пациента из югорского онкодинспансера посмотреть на запуск ракеты с космодрома. Это произошло во время прямой трансляции «Год взаимопомощи в Югре: планы и предложения 2023» в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Хотели бы Федора пригласить на пуск ракеты. Это незабываемое зрелище даже для космонавтов. Думаю, для Федора, который очень любит космос, это будет настоящим праздником», — сказал Кудь-Сверчков. Губернатор ХМАО посоветовала мальчику, который также был на видеосвязи, готовиться к этому событию. «Все, Федор, космос ждет. Надо выздоравливать. Команда настроена, что у нее будет такой замечательный участник. Мы все, участвующие в этой встрече, желаем тебе выздоровления!» — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков подарил губернатору ХМАО Наталье Комаровой фотографию югорского флага, сделанную на космической орбите с борта Международной космической станции. Космонавт вручил подарок главе региона на форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в Когалыме.