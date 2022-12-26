Владельца пермской компании осудят за хищение 504 млн рублей

27 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В пермском суде рассмотрят дело о хищении 504 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владельца пермской инвестиционной компании «Витус» осудят за мошенничество и хищение 504 миллионов рублей. В отношении него утверждено обвинительное заключение. Информацию об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД по Пермскому краю и региональной прокуратуры. «Установлено, что в 2016 году мужчина, являясь владельцем группы инвестиционных компаний получил от жителей Пермского края и других регионов страны 504 миллиона рублей. Он обещал вернуть деньги, но не сделал этого. Полученные активы мужчина использовал на личные цели, внеся часть из них в уставной капитал коммерческого банка на территории Москвы, в котором являлся одним из владельцев, погасил ранее взятые обязательства перед кредиторами, а также на свои нужды.», — рассказали в полиции. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное в особо крупном размере». На сегодняшний день расследование дела завершено, оно будет передано в Ленинский районный суд. Сам обвиняемый отпущен под залог, его имущество арестовано и будет реализовано для возврата денег потерпевшим.

Владельца пермской инвестиционной компании «Витус» осудят за мошенничество и хищение 504 миллионов рублей. В отношении него утверждено обвинительное заключение. Информацию об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД по Пермскому краю и региональной прокуратуры. «Установлено, что в 2016 году мужчина, являясь владельцем группы инвестиционных компаний получил от жителей Пермского края и других регионов страны 504 миллиона рублей. Он обещал вернуть деньги, но не сделал этого. Полученные активы мужчина использовал на личные цели, внеся часть из них в уставной капитал коммерческого банка на территории Москвы, в котором являлся одним из владельцев, погасил ранее взятые обязательства перед кредиторами, а также на свои нужды.», — рассказали в полиции. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершенное в особо крупном размере». На сегодняшний день расследование дела завершено, оно будет передано в Ленинский районный суд. Сам обвиняемый отпущен под залог, его имущество арестовано и будет реализовано для возврата денег потерпевшим.